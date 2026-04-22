As Roma: la scelta di Castellitto: Ranieri o Gasperini?

AGI - E' alla presentazione della serie tv 'In utero' di HBO ma Sergio Castellitto, di fronte alla Roma, sua squadra del cuore, mette tutto in secondo piano. Interrogato dall'AGI sulla querelle tra Gasperini e Ranieri, l'attore dice che ci tiene a parlare di questo ("che vuoi che mi importi di tutto il resto?").
“Bisogna credere in Gasperini”, la posizione netta di Sergio Castellitto sul tema legato alla panchina della Roma e alle scelte per il futuro dopo la frattura fra il tecnico e il Senior Advisor Claudio Ranieri.
“Ci tengo a sottolinearlo - ha continuato Castellitto - Ranieri e Gasperini sono due galantuomini, ma nella vita bisogna scegliere. Io credo che bisogna credere in Gasperini, mi dispiace ripeto perché sono due galantuomini che hanno voluto bene alla Roma e hanno fatto bene alla Roma".
"Penso che bisogna credere in Gasperini, è un grande allenatore che se messo nelle giuste condizioni può fare cose importanti”, ha concluso.