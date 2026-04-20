Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia

AGI - Jannik Sinner a Madrid per allungare in classifica su Carlos Alcaraz e vincere il suo quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita ad alcun tennista. Dal 22 aprile al 3 maggio i riflettori sono tutti per il n.1 del mondo che torna a giocare il torneo spagnolo dopo due anni, dove nel 2024 raggiunse i quarti di finale.
L’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro a Barcellona, a cui si aggiunge quella di Novak Djokovic (oltre a Jack Draper), sembra disegnare per l’altoatesino una corsia diretta verso la finale dove potrebbe incontrare di nuovo Alexander Zverev, battuto in semifinale a Montecarlo e unico che a Madrid appare comunque in grado di impegnare Jannik.
Oggi è stato sorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, e da allora viene ospitato alla Caja Magica (montepremi 8.235.540 euro).
Il possibile cammino di Jannik Sinner fino alla finale
Sul cammino di Sinner, che debutterà venerdì 24 aprile contro un qualificato, possibile derby con Federico Cinà al terzo turno o con Lorenzo Musetti in semifinale. Tra i possibili avversari più impegnativi si segnalano Norrie o Machac agli ottavi, de Minaur, Rublev o Fonseca nei quarti e Shelton o Fils (oltre a Musetti) in semifinale. Per quanto riguarda l’eventuale finale, il più accreditato è la testa di serie n.2 di Madrid, Alexander Zverev, ma non bisogna trascurare Auger-Aliassime o Medvedev.
1° turno – Bye
2° turno – Qualificato
3° turno – Diallo/Michelsen/Cinà
Ottavi – Paul/Norrie/Macháč
Quarti – de Minaur/Rublev/Fonseca
Semifinale – Shelton/Musetti/Vacherot/Fils
Finale – Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev/Bublik
Gli italiani in tabellone e i primi accoppiamenti
Sinner, Cinà e Sonego sono inseriti nel primo quarto di tabellone; Berrettini e Bellucci sono invece nel secondo, con Musetti; nella parte bassa del tabellone troviamo Darderi e Cobolli. Ecco i primi avversari degli italiani: Jannik Sinner (1) bye/2 turno vs qualificato; Lorenzo Musetti (6) bye/2 turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato; Flavio Cobolli (10) bye/2 turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra); Luciano Darderi (18) bye/2 turno vs Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (Arg); Lorenzo Sonego vs qualificato; Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih); Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel); Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa). Possibile dunque una semifinale Sinner-Musetti.