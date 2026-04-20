Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia
Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia
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Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia

Senza Alcaraz e Djokovic il n.1 del mondo può vincere il quinto Masters 1000 consecutivo. Possibile derby in semifinale con Musetti
Andrea Cauti
Jannik Sinner
Foto Artur Widak / NurPhoto via AFP - Jannik Sinner
sinner atp madrid masters 1000 tennis
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AGI - Jannik Sinner a Madrid per allungare in classifica su Carlos Alcaraz e vincere il suo quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita ad alcun tennista. Dal 22 aprile al 3 maggio i riflettori sono tutti per il n.1 del mondo che torna a giocare il torneo spagnolo dopo due anni, dove nel 2024 raggiunse i quarti di finale.

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L’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro a Barcellona, a cui si aggiunge quella di Novak Djokovic (oltre a Jack Draper), sembra disegnare per l’altoatesino una corsia diretta verso la finale dove potrebbe incontrare di nuovo Alexander Zverev, battuto in semifinale a Montecarlo e unico che a Madrid appare comunque in grado di impegnare Jannik.

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Oggi è stato sorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, e da allora viene ospitato alla Caja Magica (montepremi 8.235.540 euro).

Il possibile cammino di Jannik Sinner fino alla finale

Sul cammino di Sinner, che debutterà venerdì 24 aprile contro un qualificato, possibile derby con Federico Cinà al terzo turno o con Lorenzo Musetti in semifinale. Tra i possibili avversari più impegnativi si segnalano Norrie o Machac agli ottavi, de Minaur, Rublev o Fonseca nei quarti e Shelton o Fils (oltre a Musetti) in semifinale. Per quanto riguarda l’eventuale finale, il più accreditato è la testa di serie n.2 di Madrid, Alexander Zverev, ma non bisogna trascurare Auger-Aliassime o Medvedev.

Jannik Sinner
Foto di Valery HACHE / AFP - Jannik Sinner

1° turno – Bye

2° turno – Qualificato

3° turnoDiallo/Michelsen/Cinà

OttaviPaul/Norrie/Macháč

Quartide Minaur/Rublev/Fonseca

SemifinaleShelton/Musetti/Vacherot/Fils

FinaleZverev/Auger-Aliassime/Medvedev/Bublik

Gli italiani in tabellone e i primi accoppiamenti

Sinner, Cinà e Sonego sono inseriti nel primo quarto di tabellone; Berrettini e Bellucci sono invece nel secondo, con Musetti; nella parte bassa del tabellone troviamo Darderi e Cobolli. Ecco i primi avversari degli italiani: Jannik Sinner (1) bye/2 turno vs qualificato; Lorenzo Musetti (6) bye/2 turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato; Flavio Cobolli (10) bye/2 turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra); Luciano Darderi (18) bye/2 turno vs Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (Arg); Lorenzo Sonego vs qualificato; Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih); Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel); Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa). Possibile dunque una semifinale Sinner-Musetti.

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