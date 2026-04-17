Manninger, l'ex portiere della Juve morto in incidente

AGI - Un tragico incidente è costato la vita ad Alex Manninger, 48enne ex portiere austriaco che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l'auto su cui viaggiava Manninger è stata centrata da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo poco dopo le 8 del mattino.
Illesi i 25 passeggeri del treno così come il macchinista mentre per l'ex portiere, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.
La carriera tra Italia, Arsenal e Liverpool
Nazionale austriaco in 33 occasioni, Manninger ha giocato anche con l'Arsenal dal 1997 al 2002 vincendo una Premier e una FA Cup ed è poi tornato in Inghilterra a chiudere la carriera al Liverpool anche se senza mai scendere in campo.
"Alexander Manninger è stato un ambasciatore eccezionale del calcio austriaco, sia dentro che fuori dal terreno di gioco - ha dichiarato il direttore sportivo della Federcalcio di Vienna, Peter Schottel - La sua professionalità, calma e affidabilità lo hanno reso una parte integrante delle sue squadre e della nazionale".
Il cordoglio di Arsenal e Juventus
"Tutti all'Arsenal sono scioccati e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell'ex portiere Alex Manninger - il cordoglio dei Gunners - I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste".
"Arrivato a Torino nell'estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio - il ricordo dalla Juve - in un'epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali. Salutiamo non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune".
I messaggi di Chiellini e Buffon
Commosso il messaggio di Giorgio Chiellini ("Un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore") cosi' come quello di Gigi Buffon: "Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l'ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall'assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicita' nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo".
"In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua liberta', mantenendo una postura eretta, con l'orgoglio di chi sa cosa vuole - le parole di Buffon - Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: "siete tutti matti, non mi avrete mai". Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie.