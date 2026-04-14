Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale
Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale. Liverpool e Barcellona tornano a casa
Home>Sport

Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale. Liverpool e Barcellona tornano a casa

I francesi campioni in carica sfideranno una tra Bayern e Real Madrid mentre gli spagnoli una tra Arsenal e Sporting Lisbona
Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale
FRANCK FIFE / AFP - Il bomber del Psg Ousmane Dembele
psg atletico champions
di lettura

AGI - Psg e Atletico Madrid conquistano la semifinale di Champions, Liverpool e Barcellona tornano a casa. I francesi attendono di conoscere la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid, gli spagnoli se la vedranno con una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Sono questi i verdetti del martedì di calcio internazionale che anche stavolta ha regalato emozioni e gol.

ADV

Il Psg, di nuovo tra le prime 4 d'Europa

ADV

Il PSG regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, con una doppietta nella ripresa di Dembélé. I campioni in carica, forti del 2-0 maturato all'andata tra le mura amiche, entrano tra le prime 4 anche in questa edizione della Champions.

La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 10'. Dembélé prova a sorprendere un Mamardashvili fuori dai pali con un mancino dalla distanza, ma il portiere torna sui suoi passi e si salva in tuffo. Sei minuti dopo, lo stesso Dembélé ha sul sinistro la palla dell'1-0 ma la sua girata ravvicinata da buona posizione termina alta. Alla mezz'ora, Ekitike è costretto ad abbandonare il campo per quello che sembra essere un serio infortunio che ne può mettere a rischio anche i Mondiali con la Francia. Al suo posto entra Salah. Pochi istanti dopo, i reds hanno una ghiotta opportunità per segnare quando Safonov salva su un tocco involontario all'indietro di Hakimi, con Marquinhos che completa l'opera con un intervento in scivolata su un tap-in a botta sicura di Van Dijk che vale di fatto come un gol. Al 38', out anche Nuno Mendes per un guaio muscolare. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

La ripresa e la doppietta di Dembélé

Al 4' della ripresa, il neo entrato Gakpo ci prova con un destro sul primo palo su cui Safonov interviene in tuffo e mette in corner. Al 10' è Gravenberch a provarci un potente destro dal limite che esce non di molto alla sinistra dell'estremo difensore. Gli uomini di Slot attaccano e al 19' si procurano un rigore, ma l'arbitro Mariani cambia la sua decisione dopo la revisione al Var. Al 26' è il solito Safonov a bloccare a terra una conclusione insidiosa dal limite del neo entrato Ngumoha. I padroni di casa meriterebbero il vantaggio, ma sono invece i loro avversari a sbloccare il risultato al 27'. Dembélé riceve palla al limite dell'area, finta un tiro con il destro e si sposta la palla sul sinistro, trovando l'angolino lontano dove Mamardashvili non può arrivare. La partita rallenta progressivamente, ma in avvio di recupero è lo stesso pallone d'oro in carica a mettere il sigillo definitivo sul match. Barcola riceve la sfera in area e poi appoggia proprio per il compagno, che da posizione ravvicinata e libero da marcature sigla il 2-0 finale. I parigini possono così esultare per l'accesso in semifinale, dove attendono una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

L'Atletico Madrid avanza nonostante la sconfitta

Sconfitta dolcissima per l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano perde 1-2 con il Barcellona, ma in virtù dello 0-2 maturato all'andata stacca il pass per la semifinale. Inizio arrembante del Barcellona che impiega poco più di metà tempo per cancellare lo svantaggio della gara d'andata. Dopo 30 secondi Musso già deve rispondere alla percussione centrale di Yamal che poi al 4' sblocca il risultato: leggerezza imperdonabile in costruzione di Lenglet, il 10 ruba palla e attacca la profondità, viene servito di prima da Ferran Torres e beffa il portiere in uscita.

Larga sul fondo la risposta dell'Atletico con Lookman che calcia in precario equilibrio, mentre sul fronte opposto Musso deve ancora impegnarsi per chiudere lo specchio a Yamal. È solo questione di tempo per il raddoppio catalano che arriva al 24' con una grande azione: filtrante rasoterra di Olmo per Ferran che controlla a seguire e se la porta avanti con il destro ma poi in area calcia in diagonale con l'interno sinistro spedendo il pallone sotto la traversa. Davvero nulla da fare per Musso che poi un minuto più tardi è straordinario in uscita su Fermin Lopez. Nell'episodio il trequartista del Barcellona subisce anche un colpo fortuito dal portiere e resta a terra sanguinante per qualche minuto: dopo le cure del caso lo spagnolo si rialza e può proseguire. Dal possibile 3-0 ospite si passa così rapidamente al 2-1 che riporta i padroni di casa avanti nel conto complessivo. Fulminea la ripartenza dell'Atletico e perfetta la palla di Llorente dalla destra che Lookman spedisce alle spalle di Garcia facendo esplodere il Metropolitano. Nel finale di tempo proteste blaugrana per un presunto contatto da rigore in area biancorossa tra lo stesso Llorente e Dani Olmo e altra grande risposta di Musso su Ferran Torres.

La ripresa e la festa dell'Atletico

La ripresa si apre con una corsa forsennata di Alvarez in contropiede seguita da un tiro di Lookman che finisce di un soffio a lato. Poi ci prova il Barcellona a cui il Var cancella per fuorigioco un gol di Ferran Torres. Flick si gioca le carte Rashford e Lewandowski, Simeone cambia sugli esterni e inserisce Baena e Nico Gonzalez ma è un altro ingresso, quello di Sorloth, che diventa decisivo pochi minuti dopo un miracolo di Joan Garcia sul tiro a botta sicura di Le Normand: il norvegese si procura l'espulsione di Eric Garcia (decretata dopo on Field review al Var), autore di fallo su chiara occasione da gol. Le battute conclusive e il recupero extra large da 8 minuti sono comunque di assedio del Barcellona che in inferiorità numerica si gioca tutto in avanti esponendosi alle ripartenze non concretizzate dagli uomini del Cholo. Ultimo sussulto blaugrana su un cross di Bardghji che Araujo manca per un soffio. Poi è tempo di far partire la festa dell'Atletico.
ADV