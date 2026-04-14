Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale

AGI - Psg e Atletico Madrid conquistano la semifinale di Champions, Liverpool e Barcellona tornano a casa. I francesi attendono di conoscere la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid, gli spagnoli se la vedranno con una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Sono questi i verdetti del martedì di calcio internazionale che anche stavolta ha regalato emozioni e gol.
Il Psg, di nuovo tra le prime 4 d'Europa
Il PSG regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, con una doppietta nella ripresa di Dembélé. I campioni in carica, forti del 2-0 maturato all'andata tra le mura amiche, entrano tra le prime 4 anche in questa edizione della Champions.
La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 10'. Dembélé prova a sorprendere un Mamardashvili fuori dai pali con un mancino dalla distanza, ma il portiere torna sui suoi passi e si salva in tuffo. Sei minuti dopo, lo stesso Dembélé ha sul sinistro la palla dell'1-0 ma la sua girata ravvicinata da buona posizione termina alta. Alla mezz'ora, Ekitike è costretto ad abbandonare il campo per quello che sembra essere un serio infortunio che ne può mettere a rischio anche i Mondiali con la Francia. Al suo posto entra Salah. Pochi istanti dopo, i reds hanno una ghiotta opportunità per segnare quando Safonov salva su un tocco involontario all'indietro di Hakimi, con Marquinhos che completa l'opera con un intervento in scivolata su un tap-in a botta sicura di Van Dijk che vale di fatto come un gol. Al 38', out anche Nuno Mendes per un guaio muscolare. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.
La ripresa e la doppietta di DembéléAl 4' della ripresa, il neo entrato Gakpo ci prova con un destro sul primo palo su cui Safonov interviene in tuffo e mette in corner. Al 10' è Gravenberch a provarci un potente destro dal limite che esce non di molto alla sinistra dell'estremo difensore. Gli uomini di Slot attaccano e al 19' si procurano un rigore, ma l'arbitro Mariani cambia la sua decisione dopo la revisione al Var. Al 26' è il solito Safonov a bloccare a terra una conclusione insidiosa dal limite del neo entrato Ngumoha. I padroni di casa meriterebbero il vantaggio, ma sono invece i loro avversari a sbloccare il risultato al 27'. Dembélé riceve palla al limite dell'area, finta un tiro con il destro e si sposta la palla sul sinistro, trovando l'angolino lontano dove Mamardashvili non può arrivare. La partita rallenta progressivamente, ma in avvio di recupero è lo stesso pallone d'oro in carica a mettere il sigillo definitivo sul match. Barcola riceve la sfera in area e poi appoggia proprio per il compagno, che da posizione ravvicinata e libero da marcature sigla il 2-0 finale. I parigini possono così esultare per l'accesso in semifinale, dove attendono una tra Bayern Monaco e Real Madrid.
L'Atletico Madrid avanza nonostante la sconfitta
Sconfitta dolcissima per l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano perde 1-2 con il Barcellona, ma in virtù dello 0-2 maturato all'andata stacca il pass per la semifinale. Inizio arrembante del Barcellona che impiega poco più di metà tempo per cancellare lo svantaggio della gara d'andata. Dopo 30 secondi Musso già deve rispondere alla percussione centrale di Yamal che poi al 4' sblocca il risultato: leggerezza imperdonabile in costruzione di Lenglet, il 10 ruba palla e attacca la profondità, viene servito di prima da Ferran Torres e beffa il portiere in uscita.
Larga sul fondo la risposta dell'Atletico con Lookman che calcia in precario equilibrio, mentre sul fronte opposto Musso deve ancora impegnarsi per chiudere lo specchio a Yamal. È solo questione di tempo per il raddoppio catalano che arriva al 24' con una grande azione: filtrante rasoterra di Olmo per Ferran che controlla a seguire e se la porta avanti con il destro ma poi in area calcia in diagonale con l'interno sinistro spedendo il pallone sotto la traversa. Davvero nulla da fare per Musso che poi un minuto più tardi è straordinario in uscita su Fermin Lopez. Nell'episodio il trequartista del Barcellona subisce anche un colpo fortuito dal portiere e resta a terra sanguinante per qualche minuto: dopo le cure del caso lo spagnolo si rialza e può proseguire. Dal possibile 3-0 ospite si passa così rapidamente al 2-1 che riporta i padroni di casa avanti nel conto complessivo. Fulminea la ripartenza dell'Atletico e perfetta la palla di Llorente dalla destra che Lookman spedisce alle spalle di Garcia facendo esplodere il Metropolitano. Nel finale di tempo proteste blaugrana per un presunto contatto da rigore in area biancorossa tra lo stesso Llorente e Dani Olmo e altra grande risposta di Musso su Ferran Torres.