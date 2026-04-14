Internazionali di Roma, si punta alle 400mila presenze

AGI - "Quest'anno agli Internazionali Bnl d' Italia confidiamo di raggiungere e superare un numero di spettatori pari alle 400.000 unità". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 83 degli Internazionali di tennis 2026 (che si terranno dal 28 aprile al 17 maggio prossimi) al Parco del Foro Italico in Roma.
"In questo caso - ha spiegato - ci confrontiamo con noi stessi, anche per la limitata attuale capacità del Centrale in attesa che il lavoro di Sport e Salute ci possa far usufruire di un impianto molto più bello e ampliato anche nella sua capacità speriamo dal 2028. Abbiamo a oggi una biglietteria ancora superiore al record del 2025: anno su anno abbiamo una crescita dell'8,6% in termini numerici e abbiamo già venduto a un mese dall'inizio del torneo ben 220.098 biglietti abbiamo venduto anche molti più biglietti del Centrale, anche questo come era lecito oggi aspettarsi, ma in parte è dovuto anche al fatto che abbiamo dovuto ritardare le vendite del Ground e degli altri due campi principali rispetto allo scorso anno, quando avevamo venduto 393.000 biglietti".
Obiettivi economici e sportivi
"A Roma puntiamo ad avere un impatto economico di un miliardo di euro legato agli Internazionali di tennis d'Italia, senza prendere dallo Stato un euro di contributo pubblico", ha aggiunto Binaghi che quest'anno si pone tre obiettivi: "Superare le 400mila presenze paganti, superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio e il terzo è provare a vincere il singolare maschile. Crediamo che sia fattibile anche perché per la prima volta abbiamo 4 giocatori tra i primi 21 del mondo che sono cresciuti sulla terra battuta. Tre obiettivi ambiziosi tra loro interconnessi".
Le wild card per il torneo
Binaghi ha poi annunciato che sarà data "la wild-card a Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e al diciottenne Federico Cinà. Nel caso in cui, come pensiamo, Bellucci entrerà in tabellone, perché oggi sta fuori di una posizione, daremo la quinta wild-card a Francesco Maestrelli. Dopo la daremo a Cobolli e Berrettini nel doppio".
"Nelle qualificazioni - ha proseguito il presidente della Fitp - wild-card a Zeppieri, al giovane Vasamit Cadenasso e due che arriveranno dalle prequalificazioni. Nel femminile le daremo a Stefanini, Brancaccio, Bronzetti, Pigatto, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri e a una giocatrice indicata dalla federazione tennis canadese con la quale abbiamo uno scambio di wild-card riguardo il masters 1000 che si disputa in luglio una volta a Toronto, una volta a Montreal. Nelle qualificazioni la daremo a De Stefano e Pedone e ci saranno altre qualificate che arriveranno saranno le semifinaliste delle prequalificazioni".
Sinergie tra eventi sportivi e SuperTennis
Domenica 17 maggio Roma potrebbe essere al centro di due eventi sportivi di grandissima attrazione: la finale degli Internazionali d'Italia di tennis (data fissata in maniera inderogabile) e il derby di calcio Roma-Lazio. Proprio quest'ultimo potrebbe essere programmato in un'altra data (sabato o lunedì) per evitare che al Foro Italico si riversino centomila persone.
Angelo Binaghi ha detto di confidare in una soluzione che accontenti tutti. "Vorrei ringraziare l'amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo che tra l'altro dovrei ringraziare una volta in più perché quando lavorava Rai ci permise di realizzare il nostro canale SuperTennis che, ripeto, è la chiave del nostro successo. Lo ringrazio perché ha avuto una grande disponibilità la prima volta da quando io mi sono occupato di tennis per cercare di rendere sinergico il calendario di Serie A rispetto alle Atp Finals, aiutando soprattutto gli spettatori e gli appassionati che hanno potuto vedere la Juventus giocare con Torino il derby di sabato che è stato anticipato e poter vedere Jannik Sinner giocare la domenica con Alcaraz. Quindi spero che questa nuova filosofia, che spero piaccia tanto anche al ministro che si fa sempre parte attiva per una condivisione comune delle problematiche, possa essere applicata anche agli Internazionali d'Italia che tra l'altro ne hanno ancora più bisogno delle Finals perché non ci sono solo 12-13mila persone come succede a Torino, ma qua allo stesso giorno ce ne sono 30-40mila", ha concluso Binaghi.