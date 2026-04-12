Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Van Aert

AGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo. In un finale mozzafiato all'interno dello storico velodromo, il belga della Visma-Lease a Bike ha battuto in volata il campione del mondo Tadej Pogacar. Completa il podio Jasper Stuyven, terzo, mentre Mathieu van der Poel ha chiuso in quarta posizione dopo una gara condizionata dalla sfortuna.
La corsa è stata un susseguirsi di colpi di scena. Dopo 137 chilometri, Pogacar è stato rallentato da una foratura, riuscendo però a rientrare su un gruppo di testa già frammentato dalla durezza dei settori in pavé. A metà gara, nel cuore della Foresta di Arenberg, Van der Poel è stato vittima di un guasto meccanico che gli ha fatto perdere circa due minuti. Anche l'italiano Filippo Ganna, impegnato in un generoso inseguimento, è stato tagliato fuori da un problema tecnico.
Il duello finale: Van Aert contro Pogacar
La svolta decisiva è avvenuta sul Mons-en-Pévèle, l'undicesimo settore di pavé. Nonostante si fosse dovuto fermare due volte in precedenza, Van Aert è riuscito a scappare insieme a Pogacar a poco meno di 50 chilometri dall'arrivo. I due fuoriclasse hanno proceduto in comune accordo, mantenendo un vantaggio di circa 30" su un indomito Van der Poel.
Nell'ultimo chilometro sul cemento del velodromo, Pogacar ha tentato di sorprendere l'avversario, ma Van Aert ha scelto il tempo perfetto per far partire lo sprint, bruciando lo sloveno sulla linea del traguardo. Per Pogacar si tratta dell'ennesimo prestigioso piazzamento, mentre il belga rompe finalmente il tabù della "Regina delle Classiche".
Successo italiano tra gli Under 23 con Davide Donati
L'Italia festeggia nella categoria Under 23 grazie alla splendida vittoria di Davide Donati. Il ciclista bresciano della Red Bull - Bora Hansgrohe Rookies si è imposto in solitaria con un attacco bruciante nel finale, distanziando i rivali prima dell'ingresso nel velodromo. Alle sue spalle si sono piazzati l'irlandese Seth Dunwoody (secondo) e l'olandese Guus van den Eijnden (terzo).
Ordine d'arrivo Parigi-Roubaix 2026
1. Wout Van Aert (BEL)
2. Tadej Pogacar (SLO)
3. Jasper Stuyven (BEL)
4. Mathieu van der Poel (NED).