Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban firma il colpo salvezza

AGI - Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo a Marassi nel match delle 12.30 e ipoteca la salvezza. La squadra di Daniele De Rossi passa in vantaggio al 18' con un gran tiro di Ruslan Malinovskyi. Al 57' arriva il provvisorio pareggio degli emiliani con Ismael Koné, ma all'83' Caleb Ekuban trova il raddoppio per i padroni di casa su assist di Messias, abile ad anticipare Muric.
Il Genoa sale così a 36 punti, portandosi a +9 dal terz'ultimo posto in classifica. Il Sassuolo resta fermo a 42 punti, venendo scavalcato dall'Udinese.
Rissa nel tunnel: espulsi Berardi ed Ellertsson
La partita è segnata da un episodio di forte tensione a fine primo tempo: una rissa nel tunnel degli spogliatoi porta l'arbitro Rapuano a espellere Domenico Berardi ed Ellertsson. Entrambe le squadre quindi giocano l'intera ripresa in dieci uomini, situazione che apre gli spazi per i ribaltamenti di fronte decisivi.
La cronaca della partita
Dopo un'iniziale fase di studio, al 9' la formazione ospite prova a farsi vedere dalle parti di Bijlow con un colpo di testa di Pinamonti, che però non trova la porta. I neroverdi continuano a spingere arrivando due volte al tiro con Berardi, che però non riesce a battere l'estremo difensore avversario. Al 18' i rossoblù, superata una fase delicata, trovano la rete del vantaggio con Ruslan Malinovskyi, che lascia partire un potente mancino dalla distanza su cui Muric non può nulla.
A questo punto il Sassuolo torna ad attaccare per cercare il pareggio, ma senza costruire delle azioni particolarmente degne di nota. A pochi minuti dall'intervallo il Genoa va vicino al raddoppio con una conclusione di Vitinha. Al termine di un minuto di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0. Al rientro nel tunnel Berardi ed Ellertsson arrivano a contatto e vengono espulsi dal direttore di gara Rapuano, lasciando così in dieci le rispettive formazioni.
Koné firma il pari, poi la zampata di Ekuban
A inizio ripresa De Rossi decide di effettuare subito un triplo cambio, ma a trovare la svolta sono gli emiliani, che al 57' agguantano il pareggio: Bijlow respinge corto dopo l'inzuccata di Muharemovic, Koné si fa trovare pronto e firma l'1-1 anticipando Frendrup. Al 62' i liguri si lamentano per un presunto contatto in area di rigore tra Muharemovic ed Ekuban, ma per l'arbitro non c'è nulla.
Nel finale i ritmi calano, ma i padroni di casa all'84' riescono a trovare il guizzo vincente grazie ad una grande giocata di Messias: il brasiliano, dopo un uno-due con Sabelli, serve in mezzo Caleb Ekuban (Muric in ritardo), il quale realizza il tap-in che vale il definitivo 2-1.
Il tabellino di Genoa-Sassuolo
GENOA (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 4.5, Frendrup 6.5, Malinovskyi 7 (10'st Masini 6), Sabelli 6.5 (32'st Otoa sv); Baldanzi 5.5 (10'st Martin 6); Vitinha 5 (30'st Messias 7), Colombo 5 (10'st Ekuban 7). Allenatore: De Rossi 6.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6 (22'st Coulibaly 6), Idzes 6, Muharemovic 6.5, Doig 6 (36'st Lipani sv); Thorstvedt 6, Matic 6 (22'st Volpato 5.5), Kone' 6.5 (42'st Moro sv); Berardi 4.5, Pinamonti 5.5 (36'st Iannoni sv), Lauriente' 5.5. Allenatore: Grosso 6.
Arbitro e marcatori
ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.
RETI: 18'pt Malinovskyi; 12'st Kone', 39'st Ekuban.
NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Malinovskyi, Frendrup, Doig, Walukiewicz, Muharemovic. Angoli: 5-3. Recupero: 1'; 4'.