Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi

AGI - Yeman Crippa compie l'impresa e vince la maratona di Parigi, una delle più partecipate (circa 60mila iscritti) e importanti gare sui 42,195 chilometri del mondo. Il runner trentino delle Fiamme Oro ha trionfato oggi, domenica 12 aprile 2026, con il tempo di 2 ore 05'18, siglando il suo nuovo primato personale.
Crippa, già campione europeo dei 10.000 metri nel 2022 e della mezza maratona a Roma 2024, entra nella leggenda dell'atletica leggera come il primo italiano ad aver mai vinto la maratona parigina. Era dal 2002, con il successo del francese Benoit Zwierzchiewski, che un atleta europeo non riusciva a salire sul gradino più alto del podio nella capitale francese.
La tattica di gara e l'attacco decisivo
L'azzurro ha condotto una gara di grande maturità, restando costantemente nel gruppo di testa. Dopo un passaggio alla mezza maratona in 1h03:14, Crippa ha cambiato passo nella seconda parte (chiusa con un negative split di 1h02:04). L'attacco decisivo è arrivato intorno al 40esimo chilometro, all'interno del parco Bois de Boulogne: in un tratto in pavé in leggera discesa, Yeman ha staccato l'etiope Bayelign Teshager (2h05:23) e il keniano Sila Kiptoo (2h05:28), che hanno completato il podio.
Il riscatto olimpico e le parole di Yeman
"La mia carriera da maratoneta inizia oggi - ha esultato Crippa al traguardo, abbracciato dal padre Roberto e dal coach Massimo Pegoretti - finalmente ho trovato la strada giusta. Mi sono riscattato dal 25esimo posto dei Giochi Olimpici di Parigi e oggi ho scoperto di avere un vero feeling con questa distanza". Con questo tempo, Crippa stabilisce la seconda prestazione italiana di sempre, superata solo dal 2h04:26 siglato da Iliass Aouani a Tokyo lo scorso 1° marzo.
Record della corsa nella gara femminile
Nella competizione femminile si è registrata una doppietta etiope con il successo di Shure Demise, che ha stabilito il nuovo record della corsa fermando il cronometro a 2h18'34”. Al secondo posto la connazionale Misgane Alemayehu, seguita dalla keniana Magdalyne Masa.