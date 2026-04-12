Altretico: mezza maratona marcia, Fortunato oro mondiale

AGI - Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre di Brasilia. L'azzurro ha tagliato per primo il traguardo sulla nuova distanza di 21.097 chilometri in 1 ora 27'25. Incredibile medaglia d'argento all'etiope Misgana Wakuma (1 ora 27'33), bronzo al padrone di casa e favorito della vigilia Caio Bonfim (1 ora 27'36). Dall'oro nella staffetta mista insieme a Valentina Trapletti, assente in Brasile, all'oro individuale nella nuova distanza della mezza maratona introdotta dalla federazione internazionale per 'parificare' la marcia alla corsa.
Il trionfo di 'Effe'
'Effe', come viene soprannominato il forte marciatore pugliese - 31 anni di Andria, portacolori delle Fiamme Gialle -, ha trionfato sulle strade di Brasilia con il sensazionale crono di 1 ora 27'25. Francesco è stato molto bravo nella conduzione della gara, sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Infatti, gravato di due cartellini rossi fin dalle prime battute, con il rischio di incorrere nella 'penalty zone' che avrebbe compromesso la gara (è prevista una lunga sosta prima del quarto cartellino che lo avrebbe estromesso dalla competizione), l'azzurro ha corretto il gesto della marcia restando con i migliori.
All'ultimo chilometro, Fortunato sferra l'attacco con un'incredibile progressione che ha lasciato 'sul posto' gli avversari, a partire dal padrone di casa Caio Bonfim, oro mondiale e argento olimpico della 20 chilometri, alla fine terzo e persino preceduto dall'etiope Misgana Wakuma. Francesco Fortunato ha fatto ritornare l'Italia maschile al successo individuale in una gara dei Campionati mondiali a squadre (ex Trofeo Lugano e Coppa del mondo) a 65 anni dall'unica vittoria, quella di Abdon Pamich nella 50 chilometri nell'edizione inaugurale nel 1961 a Lugano.
Fortunato: "Vittoria inaspettata ho battuto campioni"
"Pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo non era sicuramente nei miei piani, è una vittoria inaspettata". È il commento di Francesco Fortunato. "Mi sono esposto un po' troppo nei primi chilometri, con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini, ma ce l'ho fatta - ha aggiunto il marciatore di Andria, portacolori delle Fiamme Gialle che il 6 settembre convolerà a nozze con la sua compagna Francesca -. Ho messo un altro tassello e alla 'tenera eta'' di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo. E' stato un anno di cambiamenti. Devo ringraziare il mio allenatore Luca Zenti, il mio nuovo assistant coach Matteo Guelfo: come dice Sinner, domani si torna a lavorare".