Sinner in semifinale a Montecarlo, Aliassime ko in 2 set

AGI - Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel Masters 1000 di Montecarlo: l'altoatesino ha raggiunto la semifinale battendo il canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking) in un'ora e 32 minuti col punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha eliminato il brasiliano João Fonseca in un match molto combattuto vinto dal tedesco per 7-5, 6-7, 6-3.
"Ieri ero stanco, ho recuperato. Vediamo domani. Sono contento di essere di nuovo in semifinale a Montecarlo". Così Jannik Sinner ha commentato la sua vittoria a fine gara. "E' stata una partita molto intensa e sono contento come sono riuscito a stare mentalmente e a tirarmi fuori da una situazione difficile" Per l'altoatesino è la sedicesima semifinale in un torneo Masters 1000, la quarta consecutiva.
Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo
Per l'azzurro si tratta della terza semifinale a Montecarlo, dove non ha mai raggiunto la finale. Al massimo è giunto proprio in semifinale altre due volte, ovvero nel 2023 e nel 2024. Sinner è a caccia del 27esimo titolo in singolare nel massimo circuito e soprattutto della vetta della classifica mondiale. Se oggi Carlos Alcaraz dovesse perdere contro Bublik il tennista italiano tornerebbe numero uno del ranking Atp.