Sorpresa a Montecarlo, Sinner perde un set ma è nei quarti

AGI - Jannik Sinner vola nei quarti del torneo di Montecarlo battendo il ceco Tomas Machac 6-1, 6-7, 6-3. La notizia non è che il n.2 del mondo abbia raggiunto i quarti di finale, ma che dopo 37 partite nei Masters 1000 senza perdere set, ne cede uno (al tie-break).
Nonostante qualche passaggio a vuoto, complice anche qualche problema che rende necessario l'intervento del medico nel terzo set, Jannik Sinner per la quarta volta in carriera è fra i migliori otto tennisti del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo.
Secondo set combattutissimo
Dopo aver lasciato appena tre giochi al francese Humbert nel match d'esordio, il 24enne altoatesino si impone sul ceco Tomas Machac, numero 53 del mondo, in tre set. Dominato il primo, l'azzurro cede per due volte il servizio nel secondo dove va sotto 2-5, poi rimonta ma si arrende al tie-break. Nel terzo parziale, però, ritrova colpi e ritmo anche se si rende necessario l'intervento del medico per lui e del fisioterapista per Machac. Alla fine è l'altoatesino a spuntarla, chiudendo i conti in due ore e un minuto di gioco.
Per Sinner ventesima vittoria di fila in un Masters 1000
Sinner, numero 2 del mondo e del tabellone e che nel Principato potrebbe superare Carlos Alcaraz al comando della classifica Atp, si porta così sul 4-0 nei confronti di Machac e centra la 20esima vittoria di fila in un Masters 1000 anche se vede interrompersi a 37 la striscia dei set conquistati consecutivamente (l'ultima defaillance a Shanghai il 5 ottobre 2025 contro Griekspoor).
"La cosa più importante era vincere"
"E' stata una partita difficile, sono partito bene ma poi nel secondo set ho avuto un po' un calo, forse energetico, ma posso essere contento: la cosa più importante era vincere in qualche modo questa partita. Tutti i giorni possono essere diversi, ora conta recuperare al massimo per cercare di fare domani una bella prestazione". Così Jannik Sinner commenta la vittoria in tre set su Machac negli ottavi di Montecarlo.
"Quella di oggi è stata una giornata positiva"
Interrotta a 37 la striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000: "Nel secondo set ho fatto un po' di fatica, ho avvertito un po' di stanchezza - ribadisce - cerco di fare del mio meglio in ogni match, tutto puo' cambiare e domani si puo' tornare a giocare di nuovo un grande tennis. Cercherò di tirare fuori il meglio ma quella di oggi la considero comunque una giornata positiva".
"Ho faticato a trovare la giusta energia"
Tornando ai problemi accusati oggi, l'altoatesino chiarisce che "prima del match mi sentivo benissimo, poi ho fatto un po' di fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, era importante trovare il modo di uscirne. Domani sarà una bella partita, Felix gioca bene", il riferimento ad Auger-Aliassime, suo prossimo rivale.
Auger-Aliassime prossimo avversario di Sinner
Il canadese, sesto favorito del tabellone, ha passato il suo turno grazie al ritiro del suo avversario: era avanti 7-5, 2-2 quando Casper Ruud, nona testa di serie, è stato costretto al ritiro. Sinner è in vantaggio 4-2 nei precedenti e si è aggiudicato gli ultimi quattro confronti, tutti nel 2025 anche se sempre sul veloce. Nell'unico match disputato sulla terra, gli ottavi di Madrid nel 2022, ad avere la meglio era stato Auger-Aliassime.
Il 'baby' Fonseca batte Berrettini, affronterà Zverev
Fuori Matteo Berrettini, sconfitto in due set da Joao Fonseca: l'enfant prodige brasiliano sfidera' nei quarti Alexander Zverev, terza testa di serie, che ha superato Zizou Bergs per 6-2 7-5.