AI Mondiali 2026 'selezionati gli arbitri migliori al mondo'

AGI - «Gli arbitri selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un più ampio gruppo di direttori di gara identificati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato tornei FIFA. Le loro prestazioni nelle partite nazionali e internazionali sono state regolarmente valutate».
Lo ha detto Pierluigi Collina, capo dei direttori di gara della FIFA e presidente del comitato arbitrale della Federcalcio internazionale, nel diramare la lista degli arbitri (52), degli assistenti (88) e degli addetti al VAR (30) per i prossimi Campionati mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico.
I quattro arbitri italiani selezionati
Quattro gli arbitri italiani convocati: Maurizio Mariani (arbitro), Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistenti) e Marco Di Bello (VAR).
«Gli arbitri selezionati hanno ricevuto, e continueranno a ricevere, un supporto completo dai nostri allenatori fisici e dal personale medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo», ha spiegato Collina.
Il dirigente, 66 anni, bolognese di nascita e viareggino d’adozione, considerato nel 2020 il miglior arbitro della storia, ha aggiunto: «Il nostro obiettivo è assicurarci che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio».
Il Mondiale più grande di sempre
Collina ha poi sottolineato che «la Coppa del mondo di quest’anno sarà la più grande della storia, con 48 squadre e 104 partite da disputare sull’area geografica più estesa nella storia del torneo».
Ci saranno 41 arbitri in più rispetto all’edizione precedente, Qatar 2022. Selezionate anche sei arbitri donne.
Arbitri donne e tecnologia
«Il fatto che siano state selezionate sei arbitri donne continua una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar, mentre puntiamo a sviluppare ulteriormente l’arbitraggio femminile», ha spiegato Collina.
Come nelle precedenti edizioni, la tecnologia avrà un ruolo centrale nel supportare gli arbitri nelle decisioni.
Le nuove tecnologie ai Mondiali
«Verrà utilizzata la tecnologia della linea di porta, una versione avanzata della tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco e la tecnologia della palla connessa», ha concluso Collina.
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, inoltre, i tifosi potranno vedere le azioni dal punto di vista dell’arbitro in campo, grazie all’uso di nuove tecnologie.