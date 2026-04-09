Quando gioca Sinner a Montecarlo. Berrettini ko con Fonseca

AGI - Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.
Il quasi 30enne romano, numero 90 Atp e reduce dal doppio 6-0 rifilato a Daniil Medvedev, e' stato sconfitto per 6-3, 6-2 in un'ora e 13 minuti di gioco da Joao Fonseca. L'enfant prodige brasiliano, numero 40 del mondo, attende nei quarti uno fra Alexander Zverev e Zizou Bergs.
Sinner contro Machac dopoZverev-Bergs
In quanto a Jannik Sinner. il n.2 del mondo affronta il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel secondo match di giornata sul Court Rainier III. Il programma è iniziato alle ore 13 con la sfida tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Quello di oggi è il quarto testa a testa tra Sinner e Machac, con l'azzurro avanti 3-0 nei precedenti. Successi, finora, a Miami e Shanghai nel 2024 e a Doha in questa stagione.