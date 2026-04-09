Il badminton a una svolta. Addio ai volani di piume, la Federazione sperimenta quelli sintetici

AGI - Per i puristi del badminton, sport con 240 milioni di praticanti nel mondo, è quasi un'offesa: nelle competizioni internazionali i volani in piume d'oca o d'anatra potrebbero essere soppiantati da quelli sintetici. La Federazione mondiale, la BWF, ne ha autorizzato la sperimentazione alla luce dei problemi nel reperire le piume per queste palline con le alette.
Le cause vanno dall'influenza aviaria al ritorno del maiale nei menù cinesi che ha ridotto gli allevamenti avicoli nel Paese primo produttore dei volani. In più c'è la crescente popolarità del badminton a livello internazionale, che ha fatto impennare la domanda e i costi.
Per ora l'uso dei volani sintetici sarà limitato ai tornei giovanili e a quelli di livello più basso ma in futuro potrebbe essere esteso a tutte le competizioni. La sperimentazione prevede una raccolta di dati sulle varie aziende produttrici e una raccolta dei pareri di giocatori, tecnici e organizzatori.
Com'è fatto il volano
Il volano è un cono composto da 16 piume infilate attorno a una base di sughero semisferica, a sua volta ricoperta da uno strato sottile di cuoio. La sua forma lo rende molto stabile aerodinamicamente.
Differenze tra volani naturali e sintetici
Le piume, specialmente se naturali, sono fragili e si rompono facilmente, perciò in una partita di alto livello è normale sostituire il volano con maggior frequenza. I volani con piume sintetiche (solitamente di nylon) durano di più, ma hanno un tatto e un controllo inferiore rispetto a quelli naturali e per questo non venivano utilizzati a livello professionistico.