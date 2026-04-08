Torneo di Montecarlo, Berrettini cancella Medvedev 6-0 6-0

AGI - Matteo Berrettini vince e convince. Il tennista romano accede agli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver beneficiato all'esordio del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, a metà del primo set sul punteggio di 4-0, Berrettini (90esimo nel ranking) ha travolto il russo Daniil Medvedev, numero 10 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-0, maturato in soli 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti l'azzurro affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Ronderknech.
"Una delle mie prestazioni migliori in carriera"
"Di sicuro è una delle prestazioni migliori della mia carriera - ha dichiarato a caldo Berrettini dopo aver travolto Medvedev -. Credo di aver sbagliato solo tre colpi e per di più contro un giocatore fastidioso come Daniil. Le mie armi hanno funzionato e dopo il primo game in cui ho annullato due palle break ho sentito che stavo giocando sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere cosi, è ovvio, non accade spesso ma al tempo stesso ho mantenuto alta la mia concentrazione perché so che il tennis è uno sport strano e così ho continuato a spingere e ho conseguito questa vittoria".
"C'era il rischio di perdere la concentrazione e sapevo che tutto poteva cambiare nel giro di un paio di punti. Spero sempre di fare una buona corsa nei tornei, ma la realtà è che ho bisogno di partite come queste, ho bisogno di vincere, di perdere e di digerire le sconfitte. Mi servono tempo e fiducia, cose che si costruiscono durante gli allenamenti e spero che il momento di vivere un buon torneo arrivi molto presto", ha concluso Berrettini.
Musetti sfida Vacherot
In giornata riflettori puntati su Lorenzo Musetti che al secondo turno affronterà Valentin Vacherot. Il monegasco sconfitto in rimonta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. "Spero di poter iniziare di nuovo bene quest'anno sulla terra battuta e di poter mostrare qui il mio tennis al 100 per cento" le parole del carrarino alla vigilia. Musetti, finalista nel 2025 e testa di serie numero 4, è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella di Carlos Alcaraz che l'ha sconfitto nella sfida per il titolo l'anno scorso.