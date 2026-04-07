Tony il super tifoso, è stato in tutti i 2.689 campi inglesi

AGI - Un super tifoso dei Queens Park Rangers ha realizzato un primato che sarà difficile da eguagliare: in 52 anni ha visitato tutti gli stadi e i campi del calcio professionistico inglese e del sistema dilettantistico (Non-league) che comprende 996 club ripartiti su 48 divisioni, in gran parte regionali. A Pasquetta il 62enne Tony Incenzo ha assistito alla partita tra i Fulwood Amateurs e i Thornton Cleveleys, valevole per la North West Counties First Division North, nell'ultimo campo che gli mancava. Ora può dire di essere stato in tutti i 2.689 campi e di aver assistito a 5.804 partite: in pratica ha guardato calcio dal vivo per 363 giorni, un anno intero, senza nemmeno contare i minuti di recupero.
"Emozione travolgente"
"È un'emozione travolgente", ha raccontato Incenzo alla Bbc, "esserci riusciti in questa splendida giornata di sole è un grande sollievo". Per documentare la sua impresa, Incenzo ha raccolto su un quaderno le firme e i timbri apposti dai responsabili dei club che ha visitato, un po' come fanno i pellegrini lungo i vari cammini di Santiago. Si va da stadi di squadre professionistiche con migliaia di spettatori a partite amatoriali giocate in parchi municipali senza tribune e un pubblico di parenti e gente che porta spasso il cane. "Mi diverto su questi campetti allo stesso modo in cui mi godo le partite di cartello delle serie più importanti", ha raccontato. "Da deliziosi piccoli villaggi in Devon a sperdute località balneari del Nord-Est, sono stato in posti e ho incontrato gente che senza il calcio non avrei mai visto".
A massive shout-out to the TV and Radio reporter Tony Incenzo who yesterday completed his lifetime ambition of visiting every Non-League ground in the National League system!— Proper Football (@ProperFootball8) April 7, 2026
Tony is not only a fantastic broadcaster, but he is also a champion of grassroots football,… pic.twitter.com/En22D0aLuz
Il percorso verso il record
Incenzo ha coltivato questa passione fin da ragazzo: a 17 anni, nel 1981, aveva già visitato i 92 stadi del calcio professionistico (anche con visite di 'aggiornamento' quando i club cambiano impianto, come è stato il caso dell'Everton che ha traslocato da Goodison Park all'Hill Dickinson Stadium).
Al suo ricco elenco, questo super tifoso ha già aggiunto tutti i 42 stadi delle prime quattro divisioni scozzesi e decine di altri impianti in giro per l'Europa e per il mondo. Il tutto senza essersi perso dal 1973 nemmeno una partita in casa del suo QPR, squadra londinese che milita nella Championship, la serie B inglese, il suo primo amore. Il club gli ha regalato un posto in un box tutto suo nello stadio di Loftus Road ma lui acquista ugualmente due abbonamenti a stagione che dona in beneficenza.
Tutta la meticolosa organizzazione ruotava attorno al Qpr
Le trasferte a volte si prolungavano per tutto il weekend permettendogli di assistere fino a cinque partite. Tony di solito viaggia da solo ma nel suo studiolo ha appeso una mappa su cui segna tutte le trasferte fatte con la moglie e la loro figlioletta di sette anni (nata poche ore prima di una partita in casa del Qpr che riuscì ugualmente a vedere). Nel 2023 gli fu anche consegnato un premio di fedeltà del club per aver assistito a tutte le partite interne per 50 anni. Fu la madre, ha ricordato in un'intervista, a portarlo alla sua prima partita, nel 1971, un Chelsea-Manchester United in cui George Best, l'idolo della mamma, fu espulso nel primo tempo. Lui aveva otto anni ed era troppo basso per riuscire a vedere il campo, ma quegli odori e quei rumori lo stregarono subito.