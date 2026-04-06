A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz
A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz
Home>Sport

A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz

Jannik può riprendersi il primo posto nella classifica Atp e superarlo in numero di settimane in vetta
Jannik Sinner
Kena Betancur / AFP - Jannik Sinner
sinner alcaraz montecarlo tennis
di lettura

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Il ritorno sulla terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore - meglio hanno fatto solo Nadal e Borg - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali.

ADV

Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2.250 dei suoi attuali 4.265 punti. Musetti, sempre alle spalle di Zverev e Djokovic (che però non ci sarà nel Principato), dovrà guardarsi da Alex de Minaur, numero 6 (4.095 pt), e da Felix Auger-Aliassime, numero 7 (4.000 pt), pure lui semifinalista lo scorso anno a Montecarlo. Unica variazione nella Top Ten lo scambio di posizioni fra Ben Shelton (ottavo) e Taylor Fritz (nono).

ADV

Altri italiani in campo a Montecarlo

Nel Principato saranno di scena anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno perso i punti ottenuti l'anno scorso con il titolo vinto a Bucarest e Marrakech ed escono rispettivamente dalla Top 15 (16 , -3) e dalla Top 20 (21 , -2), oltre a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (ripescato come 'lucky loser').

Jannik Sinner
ANGELA WEISS / AFP - Jannik Sinner

Questa la top ten della nuova classifica Atp dove fa impressione il distacco dei primi due dal resto dei tennisti, oltre 7000 punti, un abisso.

Classifica Atp: i primi dieci

  • 1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.590 (--)
  • 2. Jannik Sinner (Ita) 12.400 (--)
  • 3. Alexander Zverev (Ger) 5.205 (--)
  • 4. Novak Djokovic (Srb) 4.720 (--)
  • 5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.265 (--)
  • 6. Alex De Minaur (Aus) 4.095 (--)
  • 7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (--)
  • 8. Ben Shelton (Usa) 3.900 (+1)
  • 9. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (-1)
  • 10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610 (--)

Gli altri italiani in classifica

  • 16. Flavio Cobolli 2.320 (-3)
  • 21. Luciano Darderi 1.920 (-2)
  • 66. Lorenzo Sonego 810 (-3)
  • 79. Mattia Bellucci 715 (-6)
  • 90. Matteo Berrettini 650 (+1)
  • 107. Matteo Arnaldi 605 (--)
  • 113. Francesco Maestrelli 577 (+1)
  • 134. Andrea Pellegrino 490 (-4)
  • 140. Luca Nardi 444 (--)
  • 141. Stefano Travaglia 444 (+1)
ADV