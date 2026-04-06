A Montercarlo Sinner può strappare due primati al Alcaraz

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Il ritorno sulla terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore - meglio hanno fatto solo Nadal e Borg - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali.
Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2.250 dei suoi attuali 4.265 punti. Musetti, sempre alle spalle di Zverev e Djokovic (che però non ci sarà nel Principato), dovrà guardarsi da Alex de Minaur, numero 6 (4.095 pt), e da Felix Auger-Aliassime, numero 7 (4.000 pt), pure lui semifinalista lo scorso anno a Montecarlo. Unica variazione nella Top Ten lo scambio di posizioni fra Ben Shelton (ottavo) e Taylor Fritz (nono).
Altri italiani in campo a Montecarlo
Nel Principato saranno di scena anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno perso i punti ottenuti l'anno scorso con il titolo vinto a Bucarest e Marrakech ed escono rispettivamente dalla Top 15 (16 , -3) e dalla Top 20 (21 , -2), oltre a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (ripescato come 'lucky loser').
Questa la top ten della nuova classifica Atp dove fa impressione il distacco dei primi due dal resto dei tennisti, oltre 7000 punti, un abisso.
Classifica Atp: i primi dieci
- 1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.590 (--)
- 2. Jannik Sinner (Ita) 12.400 (--)
- 3. Alexander Zverev (Ger) 5.205 (--)
- 4. Novak Djokovic (Srb) 4.720 (--)
- 5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.265 (--)
- 6. Alex De Minaur (Aus) 4.095 (--)
- 7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (--)
- 8. Ben Shelton (Usa) 3.900 (+1)
- 9. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (-1)
- 10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610 (--)
Gli altri italiani in classifica
- 16. Flavio Cobolli 2.320 (-3)
- 21. Luciano Darderi 1.920 (-2)
- 66. Lorenzo Sonego 810 (-3)
- 79. Mattia Bellucci 715 (-6)
- 90. Matteo Berrettini 650 (+1)
- 107. Matteo Arnaldi 605 (--)
- 113. Francesco Maestrelli 577 (+1)
- 134. Andrea Pellegrino 490 (-4)
- 140. Luca Nardi 444 (--)
- 141. Stefano Travaglia 444 (+1)