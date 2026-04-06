Rifiuti buttati fuori settore, multa a Pogacar

AGI - Tadej Pogacar, vincitore in solitaria nel giorno di Pasqua per la terza volta del Giro delle Fiandre, è stato multato per aver gettato rifiuti fuori dall'area prevista. L'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) ha imposto al ciclista sloveno, vincitore della 110esima edizione del Giro delle Fiandre, una sanzione pecuniaria di 500 franchi svizzeri (poco più di 540 euro) e una detrazione di 25 punti Uci. Per Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) cambia poco considerando che ha un vantaggio di 4750 punti.
Multato con 200 franchi (circa 215 euro) anche il terzo classificato della gara di domenica, il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) per aver sfruttato l'ammiraglia nel momento del rifornimento in corsa. Sanzione di 500 franchi svizzeri anche per il direttore sportivo della Red Bull- Bora-Hansgrohe, Sven Vanthourenhout.
Indagine sul passaggio a livello
Inoltre, l'ufficio del pubblico ministero delle Fiandre Orientali (Belgio) ha annunciato che i corridori, circa una ventina, che hanno attraversato con semaforo rosso il passaggio a livello a Wichelen saranno perseguiti. Tra i ciclisti che hanno attraversato il passaggio a livello c'erano anche Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Quando le sbarre si sono abbassate il resto del gruppo, tra essi i favoriti, Wout van Aert e Mathieu van der Poel, si sono fermati. "I colpevoli saranno identificati e verrà redatto un rapporto" ha dichiarato l'ufficio del procuratore.
Conseguenze legali del reato
Attraversare un passaggio a livello con semaforo rosso è un reato di categoria 4, il più grave ai sensi del codice della strada belga ed è punibile con una citazione a comparire davanti a un giudice, una multa fino a 5.000 euro e la sospensione della patente di guida per almeno otto giorni.