Il Como frena a Udine, solo 0-0 dopo 5 vittorie di fila  

AGI - Si ferma dopo cinque vittorie consecutive la corsa del Como di Fabregas in Serie A. I lariani non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese, al termine di una partita con ritmi bassi, poche occasioni e condizionata anche dal caldo. Per i friulani, saldamente a metà classifica, arriva un pareggio di prestigio contro la squadra più in forma del campionato.
Il Como sale a 58 punti ma rallenta nella corsa al quarto posto, lasciando aperta la lotta per l'ultimo piazzamento utile per la Champions League. La Juventus, impegnata alle 18 contro il Genoa, ha l'occasione di portarsi a un solo punto di distanza, mentre anche la Roma, battuta ieri nettamente dall'Inter, resta ancora in corsa. L'Udinese, invece, muove la classifica e sale a quota 40, blindando di fatto una salvezza mai davvero in discussione nel corso della stagione.
La prestazione opaca del Como
La squadra di Fabregas paga la giornata opaca dei suoi uomini più attesi. Nico Paz, Baturina e Diao sono apparsi poco lucidi e imprecisi, senza riuscire quasi mai a trovare la giocata giusta negli ultimi metri. Le occasioni più importanti per gli ospiti sono arrivate sui piedi di Douvikas e Vojvoda e sulla testa di Sergi Roberto, ma senza esito positivo.
Un pareggio senza emozioni
Dall'altra parte l'Udinese ha provato a colpire con qualche iniziativa di Zaniolo, Atta e Solet, anche in questo caso senza la necessaria concretezza. Ne è uscito così uno 0-0 che rispecchia bene l'andamento della gara: pochi spazi, ritmo quasi assente e nessun vero guizzo capace di cambiare il match. Il pareggio finale è l'esito più coerente di una sfida povera di emozioni, in cui né Udinese né Como sono riuscite a trovare continuità e precisione negli ultimi sedici metri.