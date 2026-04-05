Torino batte il Pisa 1-0, granata in fuga dalla zona salvezza

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AGI - Il Torino supera 1-0 il Pisa all'Arena Garibaldi, si allontana dalla zona pericolosa della classifica e sale al dodicesimo posto, scavalcando il Parma. Per i toscani, invece, la sconfitta casalinga pesa ulteriormente su una situazione già compromessa: restano ultimi con 18 punti, a nove lunghezze dal quartultimo posto.
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I granata portano a casa tre punti al termine di una partita povera di occasioni, decisa nella ripresa dal gol del subentrato Che Adams.
C'è poco da raccontare nel primo tempo, avaro di spunti e segnato da ritmi bassi, con le difese sempre in controllo sugli attacchi. I guizzi di Gineitis e Aebischer non impensieriscono Semper e Paleari.
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Nella ripresa il Torino prova a alzare il baricentro e al 51' va vicino al vantaggio con Vlasic, che si libera al limite ma conclude alto da buona posizione. Al 59' il Pisa costruisce l'occasione più nitida del match: errore in uscita di Coco, Matteo Tramoni si invola solo verso la porta ma, invece di calciare, cerca l'assist per Nedim Stojilkovic e sbaglia completamente la misura del passaggio.
Il gol decisivo di AdamsScampato il pericolo, il Torino trova il gol partita con Adams, bravo a concretizzare una delle poche azioni costruite dai granata. L'attaccante scozzese devia sotto porta un tiro-cross di Pedersen, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto.
Al triplice fischio il Torino festeggia un successo pesante in chiave salvezza, mentre per il Pisa la permanenza in Serie A si fa sempre più difficile.
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