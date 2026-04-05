L'Inter travolge la Roma a San Siro 5-2, doppietta Lautaro

AGI - Show dell'Inter, a San Siro, e Roma travolta 5-2 in una serata in cui il dominio nerazzurro è stato abbastanza netto fin dai primi secondi. Padroni di casa in vantaggio già al primo minuto con Lautaro, rapido a sfruttare al meglio fuga e assist di Thuram.
La Roma si vede dopo venti minuti, con Rensch che però non riesce a sfruttare un servizio di Cristante. Al 24' i giallorossi sfiorano il pari con un colpo di testa di Malen, deviato in angolo da una parata straordinaria di Sommer. Subito dopo l'Inter torna a dominare ma, a sorpresa, arriva il pareggio di Mancini che di corsa colpisce di testa e deposita il pallone in fondo alla rete. Malen poi viene fermato da Akanji mentre in campo aperto puntava la porta di Sommer. All'ultimo secondo del primo tempo l'Inter torna in vantaggio con un eurogol di Calhanoglu.
Il dominio nerazzurro nella ripresa
Nella ripresa i nerazzurri sono tornati in campo più carico e il mezzo equilibrio visto nel primo tempo è scomparso. Inter ancora in gol con Lautaro (doppietta), al 55' con Thuram e al 63' con Barella.
Sussulto della Roma con Pellegrini, a chiudere una serata molto amara, con una sconfitta davvero cocente.
Per l'Inter vittoria e applausi a San Siro, con +9 in classifica e l'obiettivo scudetto a portata di mano.