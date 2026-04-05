La Cremonese si mette nei guai, il Bologna passa 2-1

AGI - Il Bologna vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese e si riprende l'ottavo posto in classifica, scavalcando la Lazio. Allo Zini decidono i gol di Joao Mario e Rowe nel primo tempo, mentre nel finale Bonazzoli accorcia su rigore. In evidenza anche Miranda, autore di due assist.
Per la squadra di Giampaolo sfuma così l'occasione di accorciare sul Cagliari, sconfitto ieri dal Sassuolo, in attesa del match del Lecce domani contro l'Atalanta in una corsa salvezza sempre più serrata. La sfida di sabato prossimo in Sardegna si annuncia pesante sia per i ragazzi di Pisacane che per i lombardi.
L'approccio della Cremonese
Dopo la convincente vittoria di Parma al Tardini, la Cremonese stavolta approccia la partita in modo opposto e concede di fatto un tempo agli avversari. Baricentro basso, poca qualità nelle giocate e spazi larghi per il Bologna, che sfrutta bene le occasioni, portandosi avanti di due reti.
La ripresa e il finale concitato
Nella ripresa, anche grazie ai cambi, la Cremonese prova a riaprire la gara ma trova il gol che accorcia le distanze solo al 91' con un rigore conquistato da Floriani Mussolini, travolto in uscita da Ravaglia. Dal dischetto Bonazzoli non sbaglia, spiazzando l'estremo difensore avversario. Nel finale il match si innervosisce, con le espulsioni di Maleh e Ferguson e diverse proteste e accenni di rissa, ma senza altre vere occasioni.
Prossimi impegni e classifica
Con questo successo il Bologna si avvicina nel migliore dei modi alla sfida dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa mentre i grigiorossi, dopo aver perso una grande occasione, restano terzultimi in classifica.