Gattuso annuncia i convocati per la Bosnia: fuori Scamacca
Gattuso annuncia i convocati per la Bosnia: fuori Scamacca e Cambiaghi
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Gattuso annuncia i convocati per la Bosnia: fuori Scamacca e Cambiaghi

Tra i convocati figurano Donnarumma, Barella, Frattesi, Retegui e Raspadori. Confermati anche Meret, Carnesecchi, Calafiori, Bastoni, Tonali e Politano
Gennaro Gattuso
Afp - Gennaro Gattuso
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AGI - Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, a Zenica, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

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In tribuna andranno Gianluca Scamacca, che comunque ieri era presente nell'ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del "Bilino Polje" ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno chiesto di seguire la squadra nonostante siano entrambi non convocabili per infortunio.

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Questa la lista dei convocati per la Bosnia.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini. Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano.

Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.

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