A Montecarlo Sinner vuole riprendersi il trono. Scenari

AGI - Jannik Sinner riapre ufficalmente la corsa al numero 1 del mondo. Con la vittoria a Miami, il suo secondo trionfo consecutivo negli Usa dove ha conquistato, unico nellastorioa deltennis senza perdere un set, il Sunshine Double, arriva alla stagione sulla terra con una chance concreta di superare Carlos Alcaraz già nel primo Masters 1000 europeo, il torneo di Montecarlo.
Il passaggio da Miami al Princiupato di Monaco è decisivo. Alcaraz deve difendere i 1.000 punti del titolo vinto nel 2025 a Montecarlo, mentre Sinner non ha punti da scartare e nel Principato e parte da una posizione molto più favorevole nel ranking.
La situazione attuale nel ranking
Attualmente Alcaraz guida con un margine di 1.190 punti (13.590 contro 12.400), ma la terra rossa può stravolgere tutto rapidamente. Lo spagnolo ha un calendario molto più pesante da difendere: fino agli Itnernazionali d'Italia di tennis, infatti, Sinner incamererà tutti i punti che potrà conquistare mentre lo spagnolo ne dovrà scartare molti. Rispetto all’italiano, che ha guadagnato punti e fiducia (se mai avesse avuto dei cedimenti) con il sesto Masters 1000 in carriera, stavoilta Alcaraz parte in netto svantaggio.
Gli scenari per il numero 1
La settimana dal 5 al 12 aprile diventa così il vero spartiacque della stagione. Dopo Miami, Sinner non deve più rincorrere da lontano: il sorpasso è questione di giorni e di risultati concreti sul campo. Sinner può tornare numero 1 a Montecarlo in diversi scenari: vincendo il torneo di Montecarlo indipendentemente da Alcaraz; perdendo in finale se lo spagnolo non va oltre i quarti di finale; o arrivando in semifinale con un’uscita precoce del rivale.
Il commento di Sinner
Proprio dopo la vittoria a Miami, Sinner ha commentato con la solita serenità: “Conosco gli scenari per tornare numero 1, ma ora dovrò adattarmi alla terra che è molto differente. Non ho punti da difendere e cercherò di essere la miglior versione di me stesso: il ranking sarà solo una conseguenza”.
Il bilancio di Sinner a Montecarlo
A Montecarlo Sinner vanta un ottimo 10-4 complessivo con due semifinali raggiunte, un bilancio che lo rende tra i favoriti naturali sul rosso monegasco nonostante la concorrenza di Djokovic e degli specialisti della terra.