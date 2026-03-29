Al Palasport delirio per Totti: 'Follia Mondiale senza Italia'

AGI - Più di diecimila persone hanno riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur per “Serie A - Operazione Nostalgia”, il grande raduno indoor che ha riportato in campo campionissimi di ieri, protagonisti di una serata che ha mescolato spettacolo, ricordi di un calcio vero che forse oggi non c'è più e puro divertimento.
La giornata era iniziata già al Fan Village allestito al Parco delle Cascate, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattina da centinaia di tifosi. Code ordinate, sorrisi, cellulari pronti e maglie tese verso i propri idoli nella speranza di strappare un autografo. Un entusiasmo genuino, quasi febbrile, fatto di attese e piccoli momenti che per molti valgono quanto una partita. Maglie firmate, fotografie e strette di mano: frammenti di un calcio che resta vivo nella memoria e nei cuori.
Il triangolare delle stelle
Poi, al calare della sera, l’arena si è accesa con il triangolare tra Italia, Europa e Resto del Mondo, mettendo di fronte alcune delle stelle più amate degli ultimi decenni. In campo si sono rivisti nomi che hanno fatto la storia: Francesco Totti, Alessandro Nesta e Antonio Di Natale per la selezione italiana; Zvonimir Boban, Edgar Davids e Vincent Candela per l’Europa; Javier Zanetti, Juan Sebastian Veron, David Pizarro e Pluto Aldair per il Resto del Mondo.
Un'atmosfera magica sugli spalti
Sugli spalti, intanto, lo spettacolo si intrecciava con quello del campo. Le luci dei telefoni si sono accese come torce, creando un’atmosfera da concerto, quasi sospesa, romantica. Perché il calcio, in serate come questa, diventa qualcosa di più di un gioco: è memoria, appartenenza, magia condivisa e grande romanticismo.
L'ovazione per Francesco Totti
Proprio per questo il momento più atteso è stato l’ingresso in campo di Totti, accolto da un’ovazione lunga e intensa. L’ex capitano giallorosso ha risposto con gol e giocate di classe, confermando un talento che non sembra conoscere il tempo. "È un giorno particolare, un giorno di tanti ricordi, tante emozioni. Certo, pensare che 33 anni sono passati sono tanti, però è sempre bello”, ha raccontato a margine con un gran sorriso e la stanchezza di chi non ha mai voluto lasciare il rettangolo di gioco neppure per un minuto.
Javier Zanetti in campo
Accanto a lui, anche Javier Zanetti, capitano per il Resto del Mondo, ha dato spettacolo, correndo e guidando la sua squadra come ai tempi migliori. “Ci divertiamo quando ci troviamo tutti, begli amici di vecchia data, e soprattutto la gente che questo spettacolo lo vive insieme a noi”, ha spiegato.
Il trionfo del Resto del Mondo
La serata non è stata solo amarcord ma anche competizione. Alla fine è stato il Resto del Mondo a imporsi, trascinato da un David Pizarro in grande forma, dall’eleganza di Veron e dalla spinta inesauribile di Zanetti. L’Italia si è arresa in finale, ma il risultato è rimasto sullo sfondo.
Totti sulla nazionale e il mondiale
A margine, lo sguardo dei protagonisti si è spostato anche sull’attualità. Totti ha parlato della Nazionale, attesa da una sfida decisiva: “Abbiamo vinto il primo tempo e adesso martedì sarà una bolgia, una partita difficilissima, o dentro o fuori. Il terzo mondiale senza l’Italia sarebbe veramente una follia, però io penso che la squadra c’è”. E sul possibile impiego di Pio Esposito ha aggiunto: “Spero che sia decisivo, come spero lo siano tanti altri. L’importante è che si vinca, serve portare a casa il risultato”.
Il commento di Zanetti sul mondiale
Sulla stessa linea Zanetti: “Martedì tifiamo non soltanto Pio Esposito ma tutti i giocatori che scenderanno in campo. Siamo tutti con Rino perché questo è l’ultimo passo che dobbiamo fare per andarci al mondiale”. L’ex capitano dell’Inter ha poi sottolineato: “Serve grande personalità, è una finale in un ambiente non semplice”.
Edin Dzeko, il pericolo numero uno
Entrambi hanno indicato in Edin Dzeko il principale pericolo per l’Italia. “È un grandissimo attaccante”, ha detto Zanetti, mentre Totti ha parlato di “un calciatore che è stato sempre incisivo.”
Campionato e corsa champions
C’è spazio anche per uno sguardo al campionato e alla sfida tra Inter e Roma. “Una partita difficile, perché l’Inter deve vincere assolutamente il campionato e la Roma deve rimanere sulla scia del Como e della Juve. A San Siro non è mai facile”, ha spiegato Totti, sottolineando anche la corsa per un posto in Champions: “Devi fare punti, andare là a viso aperto senza paura. Il Como è in vantaggio perché è quarto, ma Roma e Juventus sono in agguato”. Zanetti ha invece ridimensionato il momento negativo dei nerazzurri: “È un calo normale, nelle ultime 18 partite abbiamo vinto 14, pareggiato 3 e perso una. Può capitare”. E sulla sfida ha aggiunto: “Inter-Roma è sempre stata una grande partita, spesso con tanti gol”.
Il futuro di Dybala e la battuta di Totti
Infine, Totti ha commentato anche le voci su un possibile addio di Paulo Dybala: “Tecnicamente perdi tanto, perché come ho sempre detto è il giocatore più talentuoso della squadra. Però se dovessero fare questa scelta, sicuramente spero che sarà rimpiazzato”. Poi la battuta che ha strappato sorrisi sul suo ritorno alla Roma che non arriva: “La firma di Dybala? Ah la mia volete... Sono pronto per i 50 anni, qualcosa posso dare ancora”.
L'essenza pura del calcio
Resta il senso di una serata che ha riportato il calcio alla sua essenza più pura: un gioco capace di far battere il cuore, di accendere luci sugli spalti e di trasformare un palazzetto in un luogo di emozioni condivise. Una notte in cui il passato è tornato presente, e il presente ha ricordato a tutti perché questo sport continua a essere pura magia.