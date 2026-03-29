Sci nordico, le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffetta

AGI - La stagione dello sci nordico, con Federico Pellegrino per la prima volta in versione 'spettatore' dopo il ritiro avvenuto sabato, si è conclusa a Saint-Barthelemy in Valle d'Aosta con la disputa delle staffette della kermesse tricolore. Fiamme Gialle ancora grandi protagoniste a livello assoluto.
Alle spalle il terzetto dei Carabinieri
La formazione composta da Giandomenico Salvadori (all'ultima gara della carriera), Caterina Ganz e Davide Graz ha vinto lasciandosi alle spalle il terzetto dei Carabinieri formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli. Fiamme Gialle e Carabinieri hanno lottato a lungo e dettato il ritmo.
Nella seconda frazione è arrivato il forcing di Martina Di Centa che ha preso il comando delle operazioni mentre negli ultimi tre giri c'è stata l'accelerazione di Graz che è balzato in testa restandoci fino al traguardo. Bronzo alla squadra dell'Esercito composta da Paolo Ventura, Cristina Pittin e Martin Coradazzi.