Scherma, l'Italia vince quattro medaglie in Coppa

AGI - È di quattro medaglie, due individuali e due a squadre, il bilancio delle squadre italiane nella Coppa del mondo di scherma. A Budapest in Ungheria in occasione del fine settimana dedicato alla sciabola, l'Italia ha conquistato l'argento con Matteo Neri sconfitto in finale dall'americano William Morrill per 15-13.
Coppa di spada
Ad Astana in Kazakistan, in occasione della Coppa di spada, argento per la squadra maschile e bronzo per quella femminile. Due medaglie andate ad unirsi al bronzo nell'individuale di Alberta Santuccio.
Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, dopo aver sconfitto nei turni precedenti, India, Corea del Sud, Svizzera e Giappone, in finale sono stati battuti dalla Francia per 45 a 44. Giulia Rizzi, Santuccio, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis nella sfida per il terzo posto hanno superato 32 a 31 le transalpine.