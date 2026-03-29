F1, Antonelli trionfa al Gp del Giappone

AGI - Kimi Antonelli trionfa al Gp del Giappone e concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina. Kimi Antonelli è partito di nuovo in pole position ed è il primo pilota italiano nella storia nella gara nipponica. Era dal 1992 che un pilota italiano non vinceva in Giappone. L'ultimo era stato Riccardo Patrese.
A poco meno di due settimane dalla sua prima vittoria in un Gran Premio in Cina, Kimi Antonelli ha conquistato oggi la seconda vittoria e la testa del mondiale in Giappone, precedendo al traguardo un eccezionale Oscar Piastri che in qualifica aveva fatto segnare il terzo miglior tempo. Charles Leclerc conqusita la terza piazza grazie a un sorpazzo eccezionale diu Geroge Rusel (quarto) nel finale. Lando Norris ha chiuso in sesta posizione dietro a Lewis Hamilton.
La sorpresa McLaren
Ieri dopo le qualifiche ottimista Oscar Piastri su McLaren: "Le qualifiche sono andate bene quest'anno. Questo weekend abbiamo fatto bene. Non abbiamo ancora il passo e il grip per raggiungere la Mercedes, ma ci stiamo avvicinando", ha detto. Ma la partenza sprint di oggi e l’andamento della gara con Piatsri protagonista raccontano una storia diversa.
LA CRONACA
Giro 53
Lotta accesa tra Russell e Leclerc ma il ferrarista lo tiene dietro e resta al terzo posto. Vince Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri.
Giro 47
Antonelli è un 'metronomo' e allunga giro su giro sui Oscar Piatri, ottimo secondo a 13" dall'italiano, davanti a Leclerc che precede Russel. Per la quinta e sesta posizione lotta tra Lewis Hamilton e Lando Norris.
Giro 42
Charles Leclerc riesce a scavalcare Hamilton prendendo la terza posizione dietro a Antonelli e Piastri. Il monegasco compie un grande sorpasso sul compagno di squadra al quarto tentativo.
Giro 37
Charles Leclerc sorpassa Russell che scivola al 5° posto.
Giro 28
Si riparte dopo la safety car: Antonelli davanti a Piastri e Lewos Hamilton che supera Russell.
Giro 22
Si ferma ai box Russell. Antonelli al comando davanti a Hamilton che non si sono ancira fermati. Safety car! Bearman finisce contro il muro
Giro 20
Piastri e Leclerc si fermano e le Mercedes passano in testa con Russell davanti a Antonelli. Poi Hamilton
Primo giro
Scatto della McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc in partenza al Gran Premio del Giappone di Formula 1. I due piloti partiti dalla seconda fila prendono il comando della gara, seguiti da Lando Norris scattato dalla quinta casella. Fatica la Mercedes, che partiva dalla prima fila con le sue due monoposto: George Russell è quarto davanti a Kimi Antonelli, che ieri aveva conquistato la pole in qualifica.