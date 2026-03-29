Tennis, Errani-Paolini sconfitte nella finale del doppio a Miami

AGI - Sfuma il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini, sconfitte nella finale del "Miami Open", quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si è concluso sul cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida.
Nella loro prima finale della stagione le due azzurre (entrambe al numero 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, sono state battute - come già successo nella semifinale di Indian Wells - dalla coppia numero due del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio) per 7-6(0) 6-1.
Finale fortemente condizionata dalla pioggia
Gli organizzatori sono stati costretti a sospendere il match sul 6-5 per Siniakova/Townsend ed Errani al servizio avanti 40-0, facendolo riprendere dopo quasi tre ore. Per Siniakowa e Townsend e' "Sunshine Double" avendo vinto anche a Indian Wells.