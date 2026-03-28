Sinner batte Zverev, a Miami finale con Lehecka

AGI - Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domani alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils nell'altra semifinale con un doppio 6-2.
L'azzurro numero due del mondo si è imposto in un'ora e 53 minuti in una gara ben giocata dal tedesco, molto potente e preciso nel servizio, ma che ha visto Sinner prevalere nei momenti decisivi, compreso uno smash mandato a rete dal tedesco sul 4-4 nel tie-break. Sinner ha vinto 32 set consecutivi in tornei Masters 1000: un record storico senza precedenti.
Terza finale a Miami
È alla sua terza finale a Miami dopo il ko del 2021 e il trionfo del 2023. Per l'azzurro nella sua 35ma finale Atp c'è la possibilità di centrare il suo primo 'Sunshine double' dopo il trionfo a Indian Wells. Un successo lo avvicinerebbe ulteriormente a Carlos Alcaraz in vetta al ranking. Sinner ha ottenuto l'ottavo successo in 12 sfide contro Zverev: "È stata una partita molto dura", ha commentato il numero due del mondo, "Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me".
Ora Lehecka
L'avversario in finale sarà Jiri Lehecka, che non ha mai vinto un set nei tre precedenti confronti diretti. "È un giocatore incredibile", ha sottolineato Sinner, "lo ha dimostrato non solo qui, ma durante tutta la sua carriera. In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà".
"Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti", ha spiegato, "arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma e' stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice".
Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani in finale
Oltre a Jannik Sinner nel singolare maschile, ci saranno due coppie azzurre in finale nei tornei di doppio. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie n.7, hanno infatti superato in semifinale l'olandese Sander Arends e l'australiano John Patrick Smith col punteggio finale di 6-3, 6-4. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate grazie al ritiro della belga Elise Mertens, in coppia con la cinese Zhang Shuai, in preda a dolori al petto sul punteggio di 2-1 per le azzurre nel primo set. Entrambe le finali di doppio sono in programma oggi, nel pomeriggio italiano.
Nella loro 15ma finale come coppia e la prima in un Masters, Bolelli e Vavassori andranno a caccia del nono titolo, il secondo stagione dopo l'Atp 500 di Rotterdam. E la vedranno con il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten che hanno battuto per 6-2, 6-3 Marcel Granollers ed Horacio Zeballos, e sono in vantaggio 5-1 nei precedenti con gli italiani. Errani e Paolini troveranno le vincitrici del torneo di Indian Wells, la coppia numero due del tabellone formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend che hanno sconfitto in rimonta per 4-6, 6-4, 10-3, in un'ora e 37 minuti, la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani.