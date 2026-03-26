Miami Open, Sinner vola in semifinale

AGI - Jannik Sinner batte l'americano Frances Tiafoe e va in semifinale al Masters 1000 di Miami. L'italiano ha superato ai quarti l'avversario in due set con un doppio 6-2 in un'ora e 12 minuti di gioco. Ora affronterà il vincente del quarto di finale tra Cerundolo e Zverev.
"Per me continuare ad essere affamato di vittorie è piuttosto naturale - ha affermato Sinner che adesso è in vantaggio su Tiafoe per 5-1 -. Oggi ho cominciato bene, subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo più aggressivo, resto compatto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto".
Il segreto dei buoni risultati
Reduce dalla vittoria a Indian Wells, Sinner ha rivelato il segreto di questa striscia vincente che sta proseguendo anche a Miami: "Sono sereno anche fuori dal campo, perché ho giocato davvero tanto nelle ultime tre o quattro settimane, tra partite e allenamenti. Qui è l'ultimo torneo sul cemento prima della pausa verso la terra rossa, sono felice di essere tornato di nuovo almeno in semifinale".