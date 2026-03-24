Sinner avanza a Miami, battuto il francese Moutet
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Sinner avanza a Miami, battuto il francese Moutet

Il fuoriclasse azzurro sconfigge 6-1 6-4 il numero 33 del mondo e si qualifica agli ottavi del secondo Master 1000 della stagione
Sinner dopo la vittoria a Miami contro il francese Moutet
Mauricio Paiz / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Sinner dopo la vittoria a Miami contro il francese Moutet
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AGI - Jannik Sinner ha battuto nella notte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium.

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Sinner si qualifica per gli ottavi di finale

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Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo.

Sinner, "sono molto felice. Dovrò rimanere concentrato"

"Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo" ha detto l'azzurro nell'intervista a caldo dopo la vittoria. "Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno", ha aggiunto

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