Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto con vittoria
Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto, esordio con vittoria per il figlio di Alex
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Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto, esordio con vittoria per il figlio di Alex

Il giovane attaccante, di 18 anni, entra nel finale di partita contro il Sangiuliano mostrando personalità
Tobias Del Piero
Sestonotizie.it - Tobias Del Piero
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AGI - La vittoria in trasferta per 2-1 della Pro Sesto contro il Sangiuliano, sul campo di Carate Brianza, in una partita valida per il campionato di Serie D, girone D, è coincisa con l'esordio tra i sestesi di Tobias Del Piero, attaccante 18enne, figlio del campionissimo Alex.

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Tobias - scrive il quotidiano online Sestonotizie.it - è entrato in campo a una ventina di minuti dal termine. Per lui un ruvido contrasto vinto a centrocampo e un paio di giocate sulla trequarti avversaria. Per il giovane Del Piero si è trattato di un vero e proprio esordio tra "i grandi", dopo la trafila nei settori giovanili e un'esperienza alla Sanremese dove non ha mai giocato gare ufficiali.

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Il risultato della partita

La Pro Sesto - conclude Sestonotizie.it - ha sbloccato il risultato nel primo tempo con un rigore trasformato da Banfi e raddoppiato nella ripresa con un colpo di testa di Mapelli. Allo scadere la rete dei padroni di casa.

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