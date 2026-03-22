Tobias Del Piero debutta in Serie D nella Pro Sesto con vittoria

AGI - La vittoria in trasferta per 2-1 della Pro Sesto contro il Sangiuliano, sul campo di Carate Brianza, in una partita valida per il campionato di Serie D, girone D, è coincisa con l'esordio tra i sestesi di Tobias Del Piero, attaccante 18enne, figlio del campionissimo Alex.
Tobias - scrive il quotidiano online Sestonotizie.it - è entrato in campo a una ventina di minuti dal termine. Per lui un ruvido contrasto vinto a centrocampo e un paio di giocate sulla trequarti avversaria. Per il giovane Del Piero si è trattato di un vero e proprio esordio tra "i grandi", dopo la trafila nei settori giovanili e un'esperienza alla Sanremese dove non ha mai giocato gare ufficiali.
Il risultato della partita
La Pro Sesto - conclude Sestonotizie.it - ha sbloccato il risultato nel primo tempo con un rigore trasformato da Banfi e raddoppiato nella ripresa con un colpo di testa di Mapelli. Allo scadere la rete dei padroni di casa.