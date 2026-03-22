Sofia Goggia supergigante, vince Coppa Mondo di specialità
Sofia Goggia 'supergigante', vince la Coppa del Mondo di specialità
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Sofia Goggia 'supergigante', vince la Coppa del Mondo di specialità

La 33enne bergamasca trionfa a Kvitfjel ed è la nuova campionessa del mondo di specialità. E' la quarta Coppa di Superg nella storia dello sci azzurro
Marco Marangoni
Sofia Goggia, coppa del mondo di supergigante 2026
Foto di Geir Olsen / NTB / AFP - Sofia Goggia, campionessa del mondo di Supergigante 2026
goggia supergigante superg sci
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AGI - Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppa del Mondo di superG 2025/26.

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Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1"38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2"17; Asja Zenere chiude 15esima a 2"32, Roberta Melesi 23esima a 3"66.

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Sofia Goggia campionessa del mondo di supergigante 2026
Foto di Tiziana FABI / AFP - Sofia Goggia campionessa del mondo di supergigante 2026

Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell'albo d'oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).

L'Italsci nel superG

Tra maschile e femminile l'Italsci ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19). Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1"38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2"17; Asja Zenere chiude 15esima a 2"32, Roberta Melesi 23esima a 3"66.

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