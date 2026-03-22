Sofia Goggia supergigante, vince Coppa Mondo di specialità

AGI - Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppa del Mondo di superG 2025/26.
Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1"38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2"17; Asja Zenere chiude 15esima a 2"32, Roberta Melesi 23esima a 3"66.
Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell'albo d'oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).
L'Italsci nel superG
Tra maschile e femminile l'Italsci ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19). Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1"38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2"17; Asja Zenere chiude 15esima a 2"32, Roberta Melesi 23esima a 3"66.