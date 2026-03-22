Motogp, Bezzecchi vince in Brasile. Martin è secondo

AGI - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, bissa il successo dell'esordio in Thailandia, vincendo anche la gara lunga del Gran Premio del Brasile. Sul circuito "Ayrton Senna", l'azienda di Noale festeggia anche il secondo posto di Jorge Martin, ormai ritornato ai fasti della stagione del titolo iridato. Sul gradino più basso del podio ci sale Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), uscito vincente dal duello finale con Marc Marquez (Ducati Lenovo), costretto al quarto posto.
In quinta piazza, invece, c'è Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Questo successo permette al "Bez" di conquistare la leadership del campionato mondiale, a quota 56. Il primo inseguitore è proprio il compagno Martin, a meno undici. Nell'ordine, completano la top ten odierna Alex Marquez (Ducati Gresini), Pedro Acosta (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Johann Zarco (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Gara da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia, caduto mentre occupava la quattordicesima posizione.
Bezzecchi, "weekend difficile"
"Sono molto contento, perché è stato un weekend molto difficile. Venerdì siamo partiti col piede sbagliato ed è stata dura tenere alta la motivazione. Ho spinto me stesso oltre il limite per cercare di compensare". Lo ha dichiarato Marco BEZZECCHI (Aprilia), vincitore del Gran Premio del Brasile, disputato lungo il circuito "Ayrton Senna". "Alla fine siamo riusciti a rendere la moto davvero fantastica. Ho sistemato anche qualche dettaglio della mia guida. Dedico questa vittoria a Roberto Lunadei, che è venuto a mancare settimana scorsa: era un mio grande amico e sono felice di potergli regalare questo risultato", ha aggiunto il romagnolo.
Martin, "mi è mancato qualcosa"
"Oggi mi è mancato qualcosina: sono stato quasi perfetto. Bezzecchi è stato davvero straordinario. A un certo punto ho pensato di poterlo battere. Ringrazio l'Aprilia per il lavoro svolto. Siamo un gran team e sono certo che, quest'anno, possiamo portare a casa buoni risultati". Queste le parole di Jorge Martin (Aprilia), giunto secondo sul circuito Ayrton Senna. "Sulla lunga distanza con l'Aprilia per me è sempre un'incognita. Nel finale ho sofferto, ma alla fine sono contento di aver concluso così il weekend", ha aggiunto il compagno di Bezzecchi.
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine di arrivo della gara lunga del Gran Premio del Brasile della classe MotoGP, secondo appuntamento della stagione (su 22), disputato lungo il circuito "Ayrton Senna": 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 30'19"760 alla velocità media di 174.4 km/h. 2. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3"231 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 3"780 4. Marc Marquez (Esp) Ducati 4"089 5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 8"403 6. Alex Marquez (Esp) Ducati 8"918 7. Pedro Acosta (Esp) Ktm 10"687 8. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 11"359 9. Johann Zarco (Fra) Honda 12"907 10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 16"370 Giro più veloce: Marco Bezzecchi (lap 11) in 1'18"654 alla velocità media di 175.5 km/h.