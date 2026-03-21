A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-Errani

AGI - Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock Stadium della città della Florida (montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, bye al primo turno, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3, in un'ora e 12 minuti di gioco, sul bosniaco Damir Dzumhur, n.76 Atp.
Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida e reduce dal successo a Indian Wells, se la vedrà al prossimo round con il vincente del match tra il francese Corentin Moutet, 30esima forza del seeding e 33esimo del mondo, ed il ceco Tomas Machac, n.48 Atp.
Errani e Paolini vincono nel doppio
Esordio vincente anche per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al "Miami Open", quarto Wta 1000 stagionale.
Le due azzurre (entrambe al n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, hanno battuto per 6-3 6-2, in un'ora e quattro minuti di partita, la coppia formata dalla giapponese Shuko Aoyama e dalla norvegese Ulrikke Eikeri, rispettivamente n.51 e n.38 nella classifica di doppio.
Stop per Cobolli, Darderi e Arnaldi
Si fermano al secondo turno del torneo di Miami Flavio Cobolli e Luciano Darderi, dopo il bye al primo turno. Il romano, frenato anche da un problema alla spalla, ha ceduto 7-5, 6-3 all'esordio contro il belga Raphael Collignon che non aveva mai affrontato in carriera. Il 24enne nato in Argentina e' stato sorpreso 6-3, 6-7(4), 6-4 dal qualificato spagnolo Martin Landaluce. Eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto al primo turno dal kazako Alexander Shevchenko per 7-6 (5), 6-7 (5), 6-2 dopo oltre 2h30' di gioco.
Berrettini passa al terzo turno
Accede al terzo turno, invece, Matteo Berrettini che ha superato Alexander Bublik con un doppio 6-4 agli Open di Miami, conquistando la sua prima vittoria contro un Top 20 da Monte-Carlo 2025. Il tennista romano, che in Florida difende i quarti di finale dello scorso anno, infligge a Bublik la sua prima sconfitta in un match d'esordio in questa stagione in un'ora e 28 minuti.