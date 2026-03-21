Sci Laura Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera

AGI - Laura Pirovano ha conquistato la Coppa del mondo di discesa libera in virtù della vittoria nell'ultima gara della stagione a Kvitfjell in Norvegia.
Per la campionessa trentina dopo una lunga serie di quarti e quinti posti, nell'ultimo mese ha centrato tre successi: la doppietta in Val di Fassa e quella di oggi. La diretta rivale, la tedesca Emma Aicher, nella gara odierna non è andata oltre al quinto posto a 37 centesimi. Pirovano ha vinto sulla pista 'Olympiabakken' facendo la differenza nel tratto centrale e tagliando il traguardo in 1'30"85. Seconda a 15 centesimi l'americana Breezy Johnson, terza a 25 la teutonica Kira Weidle-Winkelmann. Settima Nicol Delago a 51 centesimi, nona Sofia Goggia a 81.
Quarta italiana nella storia
Laura Pirovano, 28 anni, trentina, portacolori delle Fiamme Gialle, è la quarta sciatrice italiana della storia ad aver alzato al cielo la Coppa del mondo di discesa libera, considerata la 'specialità regina' dello sci alpino. 'Lolli', come viene soprannominata, incredula per la conquista della sfera di cristallo, ha salutata, baciata dal sole norvegese, il pubblico presente. Prima della Pirovano avevano alzato al cielo la coppetta di discesa, Isolde Kostner nel 2001 e 2002, quattro volte Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) e Federica Brignone nel 2025. La prima azzurra a salire sul podio finale della discesa era stata nel 1967, al termine della prima edizione, Giustina Demetz.