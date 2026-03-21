La Juventus sbatte contro il muro Sassuolo. Il Milan torna secondo

AGI - La Juventus ritrova Vlahovic e Milik, ma non va oltre l'1-1 contro un Sassuolo decimato dai casi di pertosse. Allo Stadium Pinamonti risponde a Yildiz e frena la corsa al quarto posto dei bianconeri che sbagliano un rigore nel finale con Locatelli. È il portiere Muric l'eroe del Sassuolo che fa un favore a Como e Roma in chiave Champions. Un punto d'oro per Fabio Grosso dopo una settimana complicata. La società non ha comunicato per privacy i nomi dei giocatori colpiti dal virus, ma tra gli assenti allo Stadium spiccano due big come Matic e Thorstvedt.
L'allenatore neroverde può fare esperimenti e allo Stadium arriva la prima chance da titolare in A per il 2007 Bakola, arrivato dal Marsiglia a gennaio per 10 milioni più bonus e fin qui sceso in campo per poco più di dieci minuti complessivi. L'inizio è timido, ma col passare dei minuti anche il 18enne prende coraggio. Un po' come il Sassuolo che soffre in avvio, ma cresce dal 25' in poi. Al 3' Muric salva il risultato su un colpo di testa di Locatelli, ma undici minuti dopo non può nulla per evitare il vantaggio bianconero. Il gol è di Yildiz e l'assist è di Conceicao, ma gran parte del merito è di Perin che con un lancio chirurgico dà il via ad un contropiede concluso con un destro letale del turco.
La Juve spinge e si riaffaccia dalle parti di Muric che nel giro di cinque minuti risponde presente sulle conclusioni di Thuram (17') e del solito Yildiz (19'). Il Sassuolo però non sta a guardare. Il primo spavento bianconero nasce su calcio d'angolo: Idzes svetta e spizza per Pinamonti che da pochi passi di testa manda alto. Sono le prove per il gol del pareggio al 52'. Pinamonti apre l'azione con uno scarico su Volpato, poi va a chiudere l'azione in area con un destro vincente su cross di Berardi. Al 73' la Juve sfiora il nuovo vantaggio: Conceicao crossa in area, Boga schiaccia di testa ma Muric d'istinto nega il gol all'ex di turno.
C'è bisogno di forze fresche e allo Stadium si rivedono Vlahovic e Milik. L'attaccante serbo mancava da quattro mesi, mentre il polacco non giocava addirittura dal maggio 2024. Vlahovic entra subito in partita: va a staccare di testa e propizia il tocco col braccio di Idzes che porta l'arbitro Marchetti al Var. Il rigore viene assegnato, ma dagli undici metri Muric blocca il penalty di Locatelli. L'estremo difensore si conferma protagonista e si supera anche su Milik al 90'. Una prestazione da incorniciare che porta i neroverdi a quota 39. La Juve frena e domani dovrà tifare Pisa e Lecce, avversarie rispettivamente di Como e Roma. I lariani possono portarsi a +3 al quarto posto, mentre i giallorossi possono agganciare i bianconeri a quota 54.
Il Milan batte il Torino e si riprende il secondo posto
Il Milan batte il Torino per 3-2, si riprende il secondo posto rispondendo al Napoli e torna a cinque punti di distacco dall'Inter capolista, in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Più vivace il Torino a inizio gara, quando dopo un quarto d'ora spaventa due volte Maignan, prima sulla deviazione sotto porta di Vlasic di poco larga, poi sul colpo di testa di Ismajli che il portiere francese respinge in angolo. Equilibrio in campo, si fa vedere il Milan al 36', con Rabiot che scarica un sinistro potente sul quale Paleari mette i pugni. Grande occasione per i rossoneri, che neanche un minuto più tardi trovano il vantaggio: il Torino libera di testa un pallone che dalla trequarti Pavlovic aggancia e calcia di mancino, pescando una traiettoria che sbatte sulla traversa e termina in rete. Vantaggio Milan che dura però soli otto minuti, quando Vlasic tenta la conclusione mancina che il palo e Maignan deviano in maniera decisiva verso Simeone, freddo nel tap-in che vale l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.
La ripresa rossonera e il finale incandescente
L'inizio della ripresa è un assolo rossonero, con due gol nel giro di un minuto tra il 54' e il 55': prima è Rabiot a spingere in rete il 2-1 dopo l'assist di Pulisic che lo libera a porta spalancata; poi Fofana, imbeccato dal neoentrato Athekame, è letale nel destro che Paleari tocca ma senza evitare il 3-1. Colpo duro per il Torino, che al 67' ci riprova con Simeone, bravo a girare in porta un cross dalla sinistra ma Maignan è reattivo nella parata. I granata restano pericolosi e in partita, quando all'81' Fourneau viene richiamato dal Var per la sbracciata in area di Pavlovic sul volto di Simeone che viene giudicata da rigore dopo la revisione. Dal dischetto Vlasic spiazza Maignan e sigla il 3-2. Nel finale è assalto Torino, che non riesce a chiudere il Milan nella propria trequarti e deve dunque arrendersi. Per i rossoneri vittoria sofferta ma, in attesa della sfida dell'Inter a Firenze, comunque cruciale in ottica Champions.