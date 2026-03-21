Zaynab Dosso vince l'oro mondiale 60 metri indoor 

AGI - Strepitosa Zaynab Dosso, campionessa mondiale dei 60 metri indoor. La sprinter azzurra ha conquistato la medaglia d'oro alla kermesse che si sta svolgendo a Torun in Polonia. Dosso ha vinto in 7"00. Argento alla statunitense Jacious Sears (7"03.022), bronzo alla santaluciana Julien Alfred (7"03.025). Per l'Italia è la terza medaglia, tutte d'oro, dopo quella di Andy Diaz nel triplo e di Nadia Battocletti nei 3000 metri.
Zaynab ha completato una serata storica per l'atletica italiana. Tre medaglie, tutti e tre ori per un'Italia al primo posto nel medagliere davanti agli Stati Uniti in attesa delle gare di domani. Ma c'è di più: per la prima volta in un Campionato del mondo in 41 edizioni (20 all'aperto e 21 al coperto) la squadra italiana conquista più di due ori. Mai nella storia una sprinter azzurra aveva vinto un oro mondiale nello sprint. Soltanto una volta ai Mondiali, ma all'aperto, c'era stata una giornata con due ori, a Goteborg il 6 agosto del 1995 con Michele Didoni nei 20 chilometri di marcia e Fiona May nel lungo.
Per la 26enne emiliana è la consacrazione davanti a Sears e Alfred, campionessa olimpica dei 100 metri a Parigi 2024 e già oro mondiale al coperto nel 2024. Dosso, atleta delle Fiamme Azzurre, campionessa europea in carica dei 60 indoor, è stata autrice di una finale straordinaria nonostante la non perfetta uscita dai blocchi di partenza. 'Za', come viene chiama anche se il suo nome in arabo significa 'saggezza' - lei è di origini ivoriane, arrivata in Italia nel 2009 per unirsi alla famiglia - sul lanciato è stata perfetta andando, metro dopo metro, a recuperare e poi mettere il petto davanti a tutte.
L'allieva di Giorgio Frinolli - si è trasferita a Roma nel 2021 dopo essere cresciuta a Rubiera - nell'arco di poco più di un'ora sia in semifinale che in finale ha fatto segnare entrambe le volte 7"00 ad un solo centesimo dal suo record italiano stabilito un mese fa proprio alla 'Torun Arena'.
I grandi progressi di Zaynab sono iniziati dalla stagione 2022. Dopo aver eguagliato due volte il record italiano dei 60 indoor di 7"19 di Marisa Masullo (risaliva al 1983), ai Mondiali si è migliorata fino a 7"14. All'aperto nei 100 è scesa a 11"19, seconda azzurra di sempre. Nel 2024, dopo aver battuto il record italiano dei 100 di Manuela Levorato datato 2001 di 11"14 correndo in 11"02, nella semifinale degli Europei di Roma corre in 11"01, attuale primato nazionale. Infine, uno dei personaggi dell'atletica mondiale, Armand Duplantis ha conquistato il quarto titolo mondiale al coperto valicando la misura di 6.25.
"Era il mio momento"
"Dopo il bronzo e l'argento, era il mio momento. Quest'anno ho fatto un salto in piu' a livello mentale e qui sapevo di essere pronta per questo palcoscenico. Mi sentivo esplosiva, in controllo, mi ha aiutato il tanto lavoro di quest'inverno e ho tenuto testa alla campionessa olimpica". Così Zaynab Dosso, campionessa mondiale dei 60 metri indoor di atletica leggera. La sprinter azzurra dopo il bronzo del 2024, l'argento del 2025, ora si è messa al collo l'oro nella kermesse di Torun in Polonia. 'Za', nata in Costa d'Avorio, ha vinto la finale in 7"00 ad un solo centesimo dal suo primato italiano.