Rubati due snowboard al campione paralimpico Emanuel Perathoner

AGI - Furto di snowboard durante la premiazione al campione paralimpico Emanuel Perathoner, il doppio oro nello snowboard ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel boardercross e banked slalom.
Gli snowboard rubati durante la premiazione a Cortina d'Ampezzo
Uno degli atleti simbolo del movimento paralimpico mondiale, l'azzurro Perathoner, ora deve fare i conti con il furto delle sue due tavole avvenuto a Cortina d’Ampezzo durante la premiazione dell’ultima gara, quella del banked slalom. Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari.
La denuncia di Perathoner
“Venerdì 13 durante la premiazione della gara all'impianto di Socrepes qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc”, ha scritto Perathoner sui suoi social.
Le caratteristiche degli snowboard
Come precisa lo snowboarder altoatesino, “le tavole sono riconoscibili perché hanno il numero di serie, mentre i pezzi molto rari sono gli attacchi, uno grigio e viola, edizione limitata, e l'altro giallo e nero, uno di soli due esemplari esistenti al mondo”.
L'appello dell'atleta paralimpico
Infine, l’appello di Perathoner, atleta olimpico a Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018 e diventato paralimpico per l’inserimento della protesi totale del ginocchio a seguito del grave infortunio avvenuto nel 2021: “Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi”.