La Premier League rinnova tetto a 30 sterline nel settore ospiti

AGI - La Premier League ha annunciato che il tetto di 30 sterline (35 euro) per i biglietti dei settori ospiti resterà in vigore per altri due anni, fino al termine della stagione 2027-28. La decisione è stata presa in una riunione degli azionisti. Il tetto di 30 sterline, introdotto per la prima volta nella massima serie inglese nel 2016, arriverà quindi a 12 stagioni totali.
Il tema dei biglietti del settore ospiti è di stretta attualità anche in Serie A, dove per le partite di cartello si arrivano a pagare fino a 60 euro. C'è allo studio una proposta avanzata dal Milan e sostenta da Juve e Inter di mettere un tetto di 30 euro. Come per la Premier League, si afferma che l'effetto virtuoso sarebbe triplice: aumento degli spettatori all'interno degli stadi, miglioramento del "prodotto" partita, arricchito da una cornice di pubblico maggiore e aumento del valore di quel prodotto con beneficio sia per chi lo produce e organizza, la Lega e i club, sia per chi ne è spettatore.
L'importanza dei tifosi ospiti
"I tifosi ospiti creano quell'atmosfera incredibile per la quale è conosciuta la Premier League", si legge nella nota con cui è stata annunciata la decisione, "da quando è stato introdotto nel 2016 il tetto ha contribuito a un aumento delle presenze nel settore ospiti degli stadi tra l'82% e il 91%".
Riconoscimento dei costi aggiuntivi
"La Premier League e i club riconoscono i costi aggiuntivi rappresentati dai viaggi per seguire la propria squadra in giro per il Paese", conclude la nota.
La reazione dell'associazione dei tifosi
L'associazione dei tifosi, la Football Supporters' Association (FSA), attraverso il suo presidente Tom Greatrex ha definito l'estensione del tetto "una grande notizia" e ha ricordato come nasca da una sua proposta: "Va dato credito alla Premier League e ai club di aver ascoltato i tifosi sull'importanza delle tifoserie al seguito e di mantenere il tetto in vigore". L'associazione ha chiesto ai club di riesaminare i costi dei biglietti anche per gli altri settori dello stadio "spesso impraticabili per i tifosi affezionati".