Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: 'Status di Stato'

AGI - Vittoria a sorpresa del Venezuela contro gli Stati Uniti nella finale del World Baseball Classic: è il primo titolo per il Paese sudamericano in questo sport, un successo che arriva proprio dopo il blitz Usa che ha portato alla destituzione del presidente venezuelano Maduro.
In un ultimo inning mozzafiato, il Venezuela ha sconfitto gli Usa 3-2 a Miami. Il Venezuela, dove il baseball è uno sport nazionale, ha completato il suo torneo dei sogni battendo quindi i favoriti Stati Uniti sul proprio territorio.
TEAM VENEZUELA— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026
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La reazione del presidente Usa
Lo stesso presidente Usa ha scherzato (ma non troppo) sulla galoppata della nazionale venezuelana: "Ultimamente stanno succedendo cose positive al Venezuela. Mi chiedo a cosa sia dovuta questa magia... Stato numero 51?", aveva scritto dopo la vittoria in semifinale contro l'Italia, alludendo al possibile ingresso del paese sudamericano negli Usa, e oggi ha insistito: "Status di Stato", ha scritto sul suo account Truth Social dopo il trionfo venezuelano.
Trump on Venezuela, winning the world baseball classic pic.twitter.com/NNv7NdzUnz— Breaking911 (@Breaking911) March 18, 2026