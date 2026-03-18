Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: 'Status di Stato'
Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: "Status di Stato"
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Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: "Status di Stato"

A Miami la nazionale sudamericana vince il WBC battendo 3-2 gli Usa, dati per favoriti
Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: "Status di Stato"
Koki Kataoka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - La Nazionale del Venezuela festeggia la vittoria sugli Usa nella finale del World Baseball Classic (WBC) al LoanDepot Park di Miami
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AGI - Vittoria a sorpresa del Venezuela contro gli Stati Uniti nella finale del World Baseball Classic: è il primo titolo per il Paese sudamericano in questo sport, un successo che arriva proprio dopo il blitz Usa che ha portato alla destituzione del presidente venezuelano Maduro.

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In un ultimo inning mozzafiato, il Venezuela ha sconfitto gli Usa 3-2 a Miami. Il Venezuela, dove il baseball è uno sport nazionale, ha completato il suo torneo dei sogni battendo quindi i favoriti Stati Uniti sul proprio territorio.

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La reazione del presidente Usa

Lo stesso presidente Usa ha scherzato (ma non troppo) sulla galoppata della nazionale venezuelana: "Ultimamente stanno succedendo cose positive al Venezuela. Mi chiedo a cosa sia dovuta questa magia... Stato numero 51?", aveva scritto dopo la vittoria in semifinale contro l'Italia, alludendo al possibile ingresso del paese sudamericano negli Usa, e oggi ha insistito: "Status di Stato", ha scritto sul suo account Truth Social dopo il trionfo venezuelano.

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