Va agli Usa l' oro nel para ice hockey. Canada sconfitto 6-2

AGI - Va agli Usa l'ultima medaglia d'oro di Milano Cortina 2026. La nazionale statunitense ha vinto la finale del torneo di para ice hockey battendo per 6 a 2 il Canada. Come esattamente tre settimane fa in occasione della finale dei Giochi olimpici, i giocatori a stelle e strisce hanno sconfitto le foglie d'acero.
In una 'Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena' sold out, ovvero con 11.500 biglietti venduti, record assoluto per una partita di para ice hockey alle Paralimpiadi, gli Stati Uniti hanno conquistato il loro quinto titolo paralimpico consecutivo e il sesto della loro storia.
Il racconto della partita
A sbloccare il risultato è stato dopo 8'39 l'americano Jack Wallace. Al 16'45 il Canada aveva pareggiato con Liam Hickey ma nel finale del secondo periodo Kayden Beasley e ancora Wallace erano riusciti a portare gli Stati Uniti in doppio vantaggio. Nel terzo drittel a segno nuovamente Wallace, quindi Declan Farmer e Brody Roybal.
Il dominio statunitense nel para ice hockey
Nelle ultime cinque edizioni la medaglia d'oro è sempre stata conquistata dagli Stati Uniti: a Vancouver 2010 battuto il Giappone, a Sochi 2014 battuta la Russia, a PyeongChang 2018, Pechino 2022 e Milano Cortina 2026 battuto il Canada.