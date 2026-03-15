Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6

AGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e 58 minuti al termine di un match equilibrato e giocato ad altissimi ritmi sin dall'inizio. Un torneo davvero stregato per il tennista russo che aveva già perso le finali del 2023 e del 2024 per merito di Carlos Alcaraz (sconfitto invece in questa edizione in semifinale dallo stesso Medvedev) e che stavolta nulla ha potuto contro un Sinner che ha sbagliato pochissimo e che nei momenti chiavi ha piazzato il colpo vincente.
SINNER CAMPIONE DI INDIAN WELLS— Ubitennis (@Ubitennis) March 15, 2026
Jannik Sinner vince il sesto Masters 1000 della sua carriera battendo Daniil Medvedev per 7-6 7-6.
Una partita che l'ha visto giocare benissimo i momenti importanti del match, nel secondo tiebreak era sotto per 0-4
Arriva finalmente il… pic.twitter.com/EDPEyH7T20
I brividi maggiori l'azzurro li ha fatti provare ai suoi tifosi nel tie-break del secondo set quando si è trovato sotto 0-4, salvo poi recuperare e passare addirittura in vantaggio e poi trionfare 7-4. Una chance d'oro che il russo non ha saputo sfruttare e che ha consentito a Sinner di portare a casa il match e il trofeo.
Il confronto tra i due
Era il sedicesimo confronto ufficiale tra i due atleti: il numero due al mondo è adesso in vantaggio 9-7 sull'avversario che occupa l'undicesima posizione nel ranking mondiale.
I successi di Sinner e i suoi trofei
Con il successo a Indian Wells, il secondo Masters 1000 consecutivo dopo Parigi, Sinner si è aggiudicato il primo titolo del 2026 e il venticinquesimo trofeo in carriera.
Sinner, "partita durissima, sono senza parole"
"E' stata una partita durissima, sono senza parole, è bello vedere Daniil giocare a questi livelli ma io dal primo giorno mi sono allenato duramente. Sono contento di condividere questo risultato con il mio team e gli amici. Cosa ho pensato quando ero sotto 4-0 al tie break? Ho continuato a crederci, ho continuato a spingere e a cercare i miei colpi migliori. La prospettiva del terzo set? No, no, è stato meglio chiudere in due", ha commentato Sinner.