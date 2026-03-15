Gp Cina, trionfa Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni

AGI - Primo successo in carriera su Mercedes per Andrea Kimi Antonelli, 19 anni. Il pilota che ieri aveva conquistato la pole cogliendo in questo caso un traguardo che all'Italia mancava da 17 anni, ha trionfato sul circuito di Shanghai. Antonelli ha svolto una gara perfetta sin dal primo giro. Seconda posto per l'altra Mercedes di Russell. Per la Ferrari arriva il terzo posto di Hamilton.
Il più giovane poleman della Formula Uno
Un italiano torna a vincere una gara del Gran Premio dopo 20 anni. Ed è doppietta per questa casa automobilistica visto che il secondo posto è di Russell.
Per la rossa di Hamilton è il primo podio con la Ferrari per il pilota. Antonelli ha dominato il circuito di Shanghai dall'inizio alla fine. L'ultima pilota italiano a vincere una gara del Gran Premio prima di Antonelli, era stato Giancarlo Fisichella 20 anni fa. Antonelli è il più giovane poleman della storia in Formula 1. L'altra Ferrari, quella di Leclerc, ha chiuso la gara in quarta posizione.
Le parole del pilota
"Sono senza parole, sto per piangere. Grazie mille al mio team perché mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ho detto ieri che volevo riportare l'Italia in vetta e ce l'abbiamo fatta" ha detto il pilota italiano.
"Mi è venuto un piccolo infarto verso la fine con il bloccaggio verso la fine, ma è stata una bella gara - ha aggiunto - Non è stata una partenza semplice, pero' alla fine il passo era buono e siamo riusciti a vincere. Lotta per il titolo? Siamo soltanto all'inizio, George è un pilota incredibile, ci vorrà molto per batterlo. Concentriamoci sulle prossime gare e vedremo a fine anno", ha concluso.