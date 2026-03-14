Stati Uniti-Canada, sfida per l'oro nel para ice hockey

AGI - Stati Uniti e Canada, tre settimane dopo la finale olimpica, si ritrovano a lottare per una medaglia d'oro nell'hockey su ghiaccio. Esattamente ventun giorni dopo la conquista del titolo olimpico da parte degli stellati, domani (ore 16.05) sempre alla 'Milano Santagiulia Ice Hockey Arena', statunitensi e canadesi si sfideranno nella finale del torneo di para ice hockey, l'ultimo atto sportivo dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026 prima della cerimonia di chiusura ai piedi delle Tofane.
Quella tra Usa e Canada è la rivalità più iconica del para ice hockey mondiale. Si tratta di un grande classico del movimento paralimpico: due nazionali che da oltre vent'anni dominano la disciplina e che hanno già dato vita ad alcune delle sfide più spettacolari nella storia dei Giochi.
Il percorso verso la finale
Gli Stati Uniti hanno conquistato la finale con una netta vittoria per 6 a 1 sulla Repubblica Ceca venendo trascinati dalla tripletta di Declan Farmer. Il Canada ha superato la Cina per 4 a 2 in una semifinale molto combattuta.
L'egemonia statunitense e la sfida canadese
Nel ventunesimo secolo il titolo paralimpico del para ice hockey è stato conquistato solo dalle due Nazioni nordamericane. Nelle ultime quattro edizioni la medaglia d'oro è sempre stata conquistata dagli Stati Uniti: a Vancouver 2010 battuto il Giappone, a Sochi 2014 battuta la Russia, PyeongChang 2018 e Pechino 2022 battuto il Canada. Se gli americani dovessero trionfare anche a Milano conquisterebbero il quinto titolo paralimpico consecutivo e il sesto della loro storia. Le foglie d'acero sono determinate a interrompere l'egemonia statunitense e a tornare sul gradino più alto del podio dopo Torino 2006.