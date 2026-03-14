Gp di Shanghai: Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anni

AGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.
Antonelli, il poleman più giovane della storia
Il pilota emiliano - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009.
Seconda fila per la Ferrari
Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Lewis Hamilton (+0"351) davanti a Charles Leclerc (+0"364). Seguono le McLaren di Oscar Piastri (+0"486) e Lando Norris (+0"544). Completano la top ten Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull) e Oliver Bearman (Haas).
Antonelli, una sessione molto pulita
È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Sapevo che George (Russell, ndr) aveva avuto un problema ma sono rimasto calmo". Queste le parole di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dopo la pole position nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026
"Vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio"
"Sono riuscito a migliorarmi ogni volta che sono sceso in pista. Mi godrò un po' questa pole, ma devo concludere bene domani e sono consapevole dell'opportunità che ho. Sarebbe bello riportare l'Italia sul gradino più alto del podio. Il passo gara è buono e dovrò fare bene la procedura di partenza, che per ora è stato il mio punto debole". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dopo la pole position nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.