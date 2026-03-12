Sinner vola in semifinale a Indian Wells: sfiderà Zverev

AGI - Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Un successo senza storia contro il 20enne americano ultimo vincitore delle Next Gen ATP Finals, un talento emergente che dall'inizio del 2025 ha battuto 6 volte su 11 tennisti in top-10
Tien, comunque, ha ancora molta strada da fare per impensierire davvero Sinner. Adesso il n.2 del mondo in semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie.
I complimenti di Sinner a Tien
"Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me". Così Jannik Sinner, subito dopo il successo ai quarti di finale di Indian Wells contro lo statunitense Tien, regolato con un eloquente 6-1, 6-2.