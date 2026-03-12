Sinner vola in semifinale a Indian Wells: sfiderà Zverev
Indian Wells: Sinner travolge il 'Next Gen' Tien. In semifinale c'è Zverev

Partita senza storia tra il n.2 del mondo e il 20enne talento Usa: Jannik vince 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco
Jannik Sinner
Foto Artur Widak / NurPhoto via AFP - Jannik Sinner
AGI - Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Un successo senza storia contro il 20enne americano ultimo vincitore delle Next Gen ATP Finals, un talento emergente che dall'inizio del 2025 ha battuto 6 volte su 11 tennisti in top-10

Tien, comunque, ha ancora molta strada da fare per impensierire davvero Sinner. Adesso il n.2 del mondo in semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie.

I complimenti di Sinner a Tien

"Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me". Così Jannik Sinner, subito dopo il successo ai quarti di finale di Indian Wells contro lo statunitense Tien, regolato con un eloquente 6-1, 6-2.

La preparazione e la sfida con Zverev

"Siamo arrivati molto presto qui, faceva molto caldo prima che il torneo cominciasse, ci sono state sedute di allenamento molto lunghe per far abituare il corpo, cerchiamo di allenarci su questo aspetto visti i problemi che ho avuto in Australia. Sono soddisfatto di come ho preparato le partite", dice il numero 2 del mondo che in semifinale affronterà Zverev. "La prossima sarà una partita molto difficile, contro Sasha su questo campo sarà molto dura", conclude Sinner.
