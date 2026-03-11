Sinner batte Fonseca a Indian Wells, è ai quarti

AGI - Il quattro volte campione del Grande Slam Jannik Sinner ha sconfitto la stella nascente brasiliana Joao Fonseca per 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) in un match emozionante che ha proiettato l'italiano ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Il primo incontro tra il numero due del mondo e la rivelazione diciannovenne ha soddisfatto le aspettative, con una prestazione superba che ha suscitato applausi costanti da parte dell'enorme pubblico brasiliano. Sinner affronterà ora un'altra giovane grande promessa, il ventenne americano Learner Tien, per un posto in semifinale. Fonseca ha affrontato l'italiano in un primo set teso, ma non è riuscito a capitalizzare la sua unica opportunità di palla break, mentre Sinner ne ha sprecate due. Un paio di errori insoliti di Sinner hanno aiutato Fonseca a portarsi in vantaggio per 6-3 al tie-break, ma l'italiano ha risposto, negando un set point con un ace che ha innescato una rimonta di cinque punti e ha chiuso il primo set.
Nel secondo set, Sinner sembrava destinato a una comoda vittoria sul 4-2, ma Fonseca ha dato spettacolo e non ha mostrato intenzione di arrendersi. Ha strappato il servizio a Sinner nel nono gioco e ha mantenuto il servizio sul 5-5 prima del secondo tie-break. Un ace ha portato Fonseca in vantaggio per 4-3 al tie-break, ma Sinner ha mostrato ancora una volta la sua classe, conquistando quattro punti consecutivi e sigillando la vittoria con una risposta di dritto magistrale.
Le parole di Sinner
"Ho pensato che la chiave fosse cercare di essere il più aggressivo possibile", ha detto Sinner, alla ricerca del suo primo titolo al prestigioso Masters 1000 nel deserto della California. "Joao ha un talento incredibile, è molto potente su entrambi i fronti. Stava servendo molto bene. Forse ha mollato un po' alla fine del secondo set, ma sono molto contento di essere passato", ha aggiunto il tennista italiano.