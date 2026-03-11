L'Iran boicotterà i Mondiali americani di calcio, 'nessuna possibilità'

AGI - L'Iran non parteciperà ai prossimi mondiali di calcio negli Usa, Sudamerica e Canada. Ad annunciarlo il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, che ha dichiarato che Teheran non è in grado di partecipare alla competizione sportiva alla luce del conflitto in corso dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran. "Dato che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non siamo in alcun modo in grado di partecipare ai Mondiali", ha affermato Donjamali in un'intervista televisiva in diretta nazionale, riferendosi alla morte della guida suprema Ali Khamenei nei primi attacchi della guerra.
"A causa delle azioni ostili contro l'Iran, due guerre ci sono state imposte negli ultimi otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Per questo non esiste alcuna possibilità di partecipazione", ha aggiunto.
Fifa: da Trump "invito caloroso" alla nazionale dell'Iran
Nonostante i toni netti del ministro, non è ancora chiaro se la decisione di boicottare il torneo sarà effettivamente confermata. Nel frattempo il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito durante un incontro un "invito caloroso" alla nazionale iraniana a partecipare ai Mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti. Al di là delle speranze e della posizione ufficiale della Fifa, è il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, a chiudere la porta alla partecipazione del suo Paese al Mondiale: "Quale persona sensata manderebbe la propria nazionale negli Stati Uniti se i Mondiali diventassero politici come è accaduto in Australia?", ha dichiarato.